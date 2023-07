Congo-Kinshasa: Walikale - Les notables d'Ikobo, Kisimba et Lusala appellent à la suspension de la perception d'impôts

Les notables du groupement Ikobo, Kisimba et Lusala, territoire de Walikale (Nord-Kivu) ont appelé, vendredi 28 juillet, à la suspension temporaire de la perception des impôts dans leurs milieux de vie.

Ils ont lancé cet appel dans une lettre adressée au gouvernement provincial du Nord-Kivu.

Dans cette note, ces notables expliquent que les commerçants n'ont pas assez de moyens à ces moments où les populations regagnent progressivement leurs milieux après un déplacement massif.

Selon l'un d'eux, John Muhindo, la situation qu'endure les commerçants de cette partie du Nord-Kivu n'est pas bonne aussi longtemps qu'ils sortent d'une guerre.

« Tout ces commerçants qu'eux appellent commerçants reviennent d'une guerre. Les plaies sont encore très fraiches dans le coeur de cette population ayant abandonné tous leurs biens pendant les différentes guerres. Et aujourd'hui, nous avons donc besoin de la paix et non besoin de taxes », a indiqué ce notable.

Reconnaissant le caractère obligatoire des taxes, John Muhindo estime que ce moment n'est pas opportun pour demander des taxes et impôts à ces populations :

« C'est une population vulnérable et dont ces petits commerçants viennent avec des sacs de sel sur leurs têtes. C'est-à-dire ils nécessitent un secours et non une taxation qui va au-delà de leur force ».

Plusieurs villages des groupements Ikobo, Kisimba et Lusala sont encore vidés de leurs populations à la suite de différentes guerres ayant menacé cette zone opposant des les groupes armés locaux et étrangers.