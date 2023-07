Sénégal: Macky Sall préoccupé par la « tendance pernicieuse » à détourner l'école de sa vocation

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a fait part lundi de sa « grande préoccupation » relativement à une « tendance pernicieuse » consistant, dit-il, à détourner l'école de sa vocation d'éducation et de formation en impliquant les élèves dans des manifestations violentes.

Macky Sall, présidant la traditionnelle cérémonie de remise des prix du concours général, a exprimé sa « grande préoccupation devant une certaine tendance pernicieuse qui consiste à détourner l'école de sa vocation d'éducation et de formation. »

« C'est très grave qu'un enseignant censé être un éducateur abuse de l'ascendance et de l'autorité qu'il a sur ses élèves en les invitant à la violence dans les manifestations », a-t-il dit.

Selon Macky Sall, « la violence sous toutes ses formes n'a pas de place dans la société, encore moins à l'école » dont la vocation, comme celle des universités d'ailleurs, « est d'éduquer et de former des citoyens éclairés, responsables, des bâtisseurs et non des casseurs ».

« L'école et les universités ne sont pas des arènes de gladiateurs », a insisté le président de la République, avant de condamner « fermement » de tels agissements qui, assure-t-il, « ne resteront pas impunis ».

Les enseignants incitant les élèves à la violence « sont heureusement minoritaires dans le système éducatif et ne représentent nullement les enseignants du Sénégal », a-t-il affirmé.

Le Sénégal doit se construire « avec des esprits ouverts et tolérants qui dialoguent et se concertent [...] qui respectent les lois et les institutions. Le Sénégal des travailleurs, des esprits bâtisseurs qui ne détruisent pas, qui ne brûlent pas nos maisons, nos commerces [...] voilà le Sénégal que nous aimons et pour lequel nous devons continuer de travailler », a ajouté Macky Sall.