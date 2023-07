Sénégal: Sédhiou - Lancement des travaux de construction de pontons à Goudomp et Djibanar

Sédhiou — Le Directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO), Souleymane Ndiaye, a procédé dimanche au lancement des travaux de construction de deux pontons dans les communes de Goudomp et Djibanar, dans la région de Sédhiou (sud), a constaté l'APS.

»Ces ouvrages auront chacun une longueur de 70 mètres et une largeur d'un peu plus de deux mètres », a-t-il expliqué lors de la cérémonie marquant le démarrage des travaux de construction des pontons à Goudomp et Djibanar.

Le directeur général de la SAPCO explique que « c'est à cause des difficultés de mobilité que rencontrent les populations du département de Goudomp » que la SAPCO s'est engagée à construire ces pontons et procéder aussi à la remise de cinq pirogues équipées aux usagers.

Les ouvrages permettront aux populations de Sédhiou et de Goudomp de pousser un grand « ouf de soulagement », a dit M. Ndiaye. Selon lui, elles étaient obligées de faire un grand détour pour vaquer à leurs occupations.

Il a assuré que toutes les dispositions sont prises avec l'ensemble des services techniques concernés pour réaliser ces ouvrages dans deux mois et implanter des panneaux solaires pour l'éclairage autour des infrastructures.

Les maires de Goudomp et Djibanar se sont réjouis de la construction de ces ouvrages dans leurs collectivités territoriales.

L'adjointe au maire de Goudomp, Bintou Manga, estime que « [leur] réalisation va permettre aux producteurs et services déconcentrés de l'Etat de rallier la capitale régionale sans peine ».

Ibou Diallo Sadio, maire de Djibanar, a de son côté salué l'initiative de la SAPCO, estimant que la construction du Ponton va faciliter la mobilité des populations.

Selon lui, « la modernisation de nos réseaux de transports, surtout maritimes, s'imposent pour le développement de nouveaux projets ».