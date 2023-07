Maroc: Grandiose réception à Tokyo à l'occasion de la Glorieuse Fête du Trône

Tokyo — L'ambassade du Maroc au Japon a organisé, lundi, une grandiose réception à l'occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Cette réception, qui s'est tenue au siège de la résidence du Maroc à Tokyo, a été marquée par la présence de nombreux dignitaires japonais de premier rang, dont le Ministre d'État aux Affaires étrangères, M. Yamada Kenji, qui a représenté le gouvernement japonais à cette occasion, ainsi que de plusieurs représentants du secteur privé japonais, du monde académique, des journalistes et des membres de la société civile.

Dans une allocution prononcée à cette occasion l'ambassadeur du Maroc, Rachad Bouhlal, a mis en exergue l'excellence des relations entre le Maroc et le Japon, des relations basées sur les liens étroits d'amitié et d'estime mutuelle qui unissent la Famille Royale marocaine et la Famille Impériale japonaise.

Il a également souligné que l'excellence des relations entre le Maroc et le Japon sur le plan politique, s'est illustrée, cette année, par un échange régulier de visites de haut niveau entre les deux pays.

Sur le plan économique et commercial, M. Bouhlal a mis en avant les projets structurants mis en place par le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans les domaines industriel, de l'innovation et des énergies renouvelables. Ces projets, a dit le diplomate, font du Maroc une plateforme continentale compétitive, ainsi qu'une des destinations les plus importantes dans le monde en matière d'investissements directs étrangers.

%

Il a également mis en avant les avancées réalisées par le Maroc et le Japon, avec l'entrée en vigueur, en 2022, de deux accords sur la non double imposition et sur la protection des investissements ainsi que l'autorisation à l'importation des clémentines et mandarines marocaines, accordée par le Japon en mars dernier.

Le diplomate a rappelé que le renforcement du cadre juridique économique et commercial entre les deux pays s'inscrit dans une dynamique croissante des investissements japonais au Maroc ayant conduit à la création de plus de 55.000 emplois dans le Royaume.

Dans le domaine culturel, l'ambassadeur a mis en avant les nombreuses activités visant à promouvoir la culture marocaine ainsi que le dialogue culturel avec le Japon, notamment l'inauguration du Jardin Marocain de Gifu, qui présente au public japonais le savoir-faire et les techniques architecturales de l'artisanat marocain.

Dans son intervention à cette occasion, M. Kenji a exprimé les sincères félicitations de son gouvernement à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'Illustre Famille Royale et au peuple marocain à l'occasion de la Glorieuse Fête du Trône.

Il a souligné que le Japon est un ami et partenaire de longue date du Maroc et que cette relation se base sur les liens traditionnels d'amitié entre la Famille Impériale japonaise et la Famille Royale marocaine.

M. Yamada a également mis en avant les échanges de visites denses et fructueuses entre les hauts responsables marocains et japonais, ainsi que les nombreux contacts établis entre les opérateurs économiques des deux pays, permettant un développement important des relations bilatérales à différents niveaux.

A cet égard, il s'est félicité de l'organisation au Maroc, en février dernier, par la Japan External Trade Organisation (JETRO), d'une « Green Business Mission », ayant connu la participation de 35 entreprises japonaises, ce qui souligne, selon le responsable nippon, le grand intérêt que portent les opérateurs économiques japonais pour le Maroc.

La réception marquant la Fête du Trône a également connu une couverture médiatique importante puisque trois quotidiens japonais à grand tirage, Nikkei, Japan Times et Japan News, ont publié des articles dédiés à cet évènement, avec notamment une interview de l'ambassadeur du Maroc au Japon.