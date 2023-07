Ile Maurice: Un marché aux enchères centralisé pour une meilleure commercialisation des produits agricoles

Le National Wholesale Market a été inauguré jeudi dernier, à Wooton. Cet espace de 5 400m2 , situé sur un terrain de 30 arpents, regroupe un marché des planteurs, un marché de gros, une vente aux enchères et des parkings.

Déjà opérationnel, ce marché soutient une production annuelle de 115 000 tonnes de produits vivriers, provenant d'environ 12 800 planteurs. Il est ouvert cinq jours par semaine, à l'exception des mercredis et des dimanches, et suit les horaires suivants : 5 heures à 7 heures pour la livraison d'articles (en particulier pour les fines herbes et les épices) ; 7 heures à 13 heures pour la vente de légumes et de fruits ; et 13 heures à 16 h 30 pour la livraison d'articles.

Le marché, au coût de Rs 450 millions vise à améliorer la commercialisation des fruits et légumes en garantissant la transparence et la traçabilité de l'origine des produits agricoles, ainsi que leur normalisation et leur standardisation. L'objectif est d'optimiser les moyens de subsistance des planteurs en fournissant des produits de qualité à un prix abordable pour les consommateurs, a expliqué le Premier ministre, Pravind Jugnauth.

Ce projet combine les trois marchés aux enchères existants de Port-Louis, Flacq et Vacoas en un seul lieu, doté d'installations modernes et adaptées à la vente en gros et aux enchères, tout en offrant aux producteurs la possibilité de vendre directement aux détaillants. La deuxième phase du projet, basée sur le modèle français, sera bientôt mise en place pour moderniser davantage le marché.

En ce qui concerne le problème du coût de transport pour les habitants éloignés, Krit Beeharry, de la Plateforme Planteurs des Îles, estime que la centralisation des produits agricoles permettra de stabiliser les prix. «Auparavant, les légumes adaptés aux conditions climatiques plus chauds du Nord étaient moins chers par rapport à d'autres endroits, ce qui entraînait des fluctuations de prix dans les trois encans. Chaque région avait son propre prix, sans compter les autres facteurs. En rassemblant les légumes en un seul endroit, ils seront revendus aux mêmes prix, ce qui fera la différence. Les marchands se rendront là où ils obtiennent le meilleur prix d'enchère.»