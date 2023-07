Ile Maurice: Gabrielle Bathfield - «Ce qui ne tue pas rend plus fort»

Souvent première dans ses nages de prédilection - en papillon comme en nage libre - à des compétitions organisées par la Fédération mauricienne de natation, Gabrielle Bathfield fait partie des sélectionnés pour représenter Maurice aux Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar. Excellente nageuse, elle appartient à cette catégorie d'athlètes qui fait preuve de résilience et qui n'abandonne jamais. En quelques mots, ce que l'on retient de Gabrielle Bathfield, c'est qu'elle est, avant tout, une battante !

Objectif JIOI 2023...

Je ferai le maximum pour aller le plus loin possible à Madagascar. Décrocher l'or aux Jeux des îles ne serait pas pour me déplaire, mais c'est dans la piscine que tout se décidera.

Votre journée type pendant la préparation...

Au moins deux fois par semaine, je m'entraîne deux fois par jour en piscine.Les autres jours, je m'entraîne une fois en piscine et l'autre fois dans un gymnase pour ma préparation physique.

Votre source de motivation...

Ma source de motivation, c'est la famille. Nous sommes cinq à la maison dont trois enfants. Tout le monde fait du sport. Je suis l'aînée. On se motive l'un l'autre comme une équipe. Il peut m'arriver de ne pas avoir envie de m'entraîner. Il suffit que je voie mon frère sortir son vélo pour que moi aussi je me bouge et donner de mon mieux.

Vos doutes...

Des doutes, tout le monde en a. Pour ma part, j'essaie de ne pas être négative. Etre positive cela aide toujours. Dans ma préparation, toute hésitation ou pensée négative est mise de côté.

Votre concurrente la plus redoutée...

Celle que je redoute le plus se nomme Lily-Jeanne Hocquette qui réside à l'île de la Réunion. Elle a fait la plupart de mes meilleurs temps à l'île soeur. Je m'attends à donner le meilleur de moi-même face à elle.

L'esprit et les valeurs développés à travers la pratique du sport...

La natation m'a appris la persévérance. Elle a forgé ma personnalité de sorte à ce que je n'aie jamais peur de travailler dur. Cette discipline m'a apporté de la régularité. Elle m'a aussi permis d'aimer l'effort et de ne jamais avoir peur.

Les clés de la réussite...

Pour réussir on se doit d'être régulier à l'entraînement, savoir récupérer et, bien sûr, dormir. Pour moi, cela signifie que je dois être au lit dès 20h30. Il ne faut pas oublier qu'il est aussi important d'avoir une bonne alimentation. Bon, je me permets au moins une fois par semaine (cheat day) de manger quelque chose qui me fait plaisir. Toutefois, je veille à ne pas abuser sur les gâteaux (rires).

Une émotion forte de votre carrière sportive...

J'ai ressenti une émotion très forte lorsque j'ai obtenu ma première médaille d'or au 400m nage libre aux Jeux de la CJSOI en décembre 2022. Il s'agissait de ma première nage et de ma première médaille d'or. Il s'agit de moments qu'on n'oublie pas.

Une émotion forte hors de la piscine...

Hors des entraînements et des compétitions, j'ai ressenti quelque chose de très intense lors d'un camp de jeunes, en week-end, en 2018 dans le nord du pays. Ce qu'il y a eu entre nous, nous a apporté beaucoup de bien. Il y a eu beaucoup d'émotions. Certes, nous avons connu des hauts et des bas. Mais au final, nous avons eu un vrai travail d'équipe. Cette expérience m'a beaucoup apporté. En y réfléchissant, je me rends compte qu'elle nous a permis à chacun d'apprécier des choses simples autour de soi.

Une année qui vous a marquée...

S'il y a bien une année qui restera gravée dans ma mémoire c'est bien sûr l'année dernière, c'est-à-dire en décembre 2022. Je me rappellerai toujours des moments heureux que j'ai passés aux Jeux de la CJSOI ainsi que les performances que j'y ai réalisées.

Votre leitmotiv...

Je me rappelle souvent de ce que mon père me dit : «Ce qui ne tue pas rend plus fort.» Ou alors quand je nage, je ne cesse de me répéter : «Continue à nager, continue à nager.» Cela ne laisse pas de place au doute dans mon esprit, quoi qu'il arrive.

Sentiment qui vous envahit lors de l'hymne national...

Je me sens très émue quand j'entends l'hymne national. Je ressens de l'excitation, de la joie et de la fierté. Je me sens fière de mon pays qui me soutient. Je le sens reconnaissant. Quand j'entends l'hymne national, je me sens pleinement Mauricienne et je me dis intérieurement que je suis vraiment faite pour être là.

Carte de visite

Nom : Gabrielle Bathfield

Age : 17 ans

Date d'anniversaire : Elle est née le 12 décembre 2005 à Curepipe

Club : Club Aquatique de l'île Maurice, aussi connu sous le nom de CAMO qui se trouve à la piscine Serge-Alfred, Beau-Bassin.

Nages de prédilection : le 100m papillon, le 200m papillon, le 200m nage libre, le 400m nage libre, le 800m nage libre, à monter.

Palmares : On retiendra essentiellement les médailles qu'elle a obtenues aux Jeux de la CJSOI : 5 médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Or : 100m papillon, 200m papillon, 200m NL, 400m NL et 800m NL.

Autre activité : Elle a pris part, le 30 avril dernier, à la Nando's Royal Life Saving Society Open Water Swim 2023. En tant que première féminine, elle a remporté, le même jour, l'épreuve du 1,6 km à Pereybère, ainsi que celle du 3,8 km pour la traversée Pereybère-Grand-Baie.