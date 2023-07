Ile Maurice: 1er congrès de l'alliance PTR-MMM-PMSD - Le meeting de l'opposition provoque une avalanche de fausses nouvelles

La machine à propagande du pouvoir s'est mise en branle. Son objectif : essayer de diviser et de causer la désaffection parmi l'opposition et ses sympathisants. Des sites d'information sont même copiés afin de propager de fakes news.

Le déferlement de fausses nouvelles a commencé samedi matin, suite à la forte mobilisation lors du premier congrès de l'alliance PTr-MMMPMSD, à Mare-d'Albert vendredi. Quelques autres fausses nouvelles avaient également été sporadiquement publiées depuis la formalisation de l'alliance entre le PTr, le MMM et le PMSD, le 15 juillet. Elles ont été attribuées à plusieurs personnes réputées proches du pouvoir qui les ont adressées aux journalistes.

Le premier faux post est arrivé tôt samedi, prétendument en provenance du site Zinfos Moris. Les fautes de français présentes dans le post ont immédiatement soulevé des doutes quant à son authenticité, car ce site est connu pour critiquer le pouvoir plutôt que l'opposition. Ritish Ramful, du PTr, l'un des protagonistes mentionnés dans ces «informations», a nié la véracité de la conversation qui lui est attribuée avec son leader. Les allusions dangereuses à caractère racial et communal contenues dans ces posts ont également contribué à convaincre qu'ils n'étaient pas l'oeuvre de journalistes.

Le site Zinfos Moris a d'ailleurs réagi rapidement en dénonçant une «propagande et une désinformation», et en donnant même le nom de l'auteur des faux posts, qualifié de marmiton de lakwizinn et qui opérerait à partir d'un immeuble appartenant à un autre membre de lakwizinn. Top FM et Le Défi ont également averti de l'usurpation de leur identité, Top FM indiquant même avoir signalé le cas à la police.

%

Utilisation de moyens interdits aux opposants

Nous avons demandé l'avis de l'informaticien Hassenjee Ruhomally sur le déversement de fausses nouvelles sur des sites copiés, destinées à tromper les internautes. Il souligne tout d'abord que le Premier ministre lui-même a fait de fausses déclarations en affirmant que le congrès de Mare-d'Albert n'a accueilli que 2 000 personnes et 50 autobus. «J'y étais moi-même et je peux vous dire qu'il y avait au moins 5 000 personnes et que quelques autobus ont emmené environ 300 personnes habitant loin. La majorité des personnes présentes venaient des circonscriptions 11, 12 et 13.»

Quant aux fausses nouvelles, «je constate que le gouvernement utilise ce qu'il interdit à l'opposition, en surveillant de près les opposants. Ainsi, la peur qui s'était installée et qui avait réduit au silence ces derniers a laissé place à un véritable dégoût». Hassenjee Ruhomally rappelle avoir lui-même été interpellé à trois reprises. «Les agents du pouvoir copient maintenant, certes mal, les sites de médias réputés. Il y a donc usurpation d'identité et fake news. C'est très grave, surtout lorsque c'est fait en toute impunité !»

Conseils aux médias

Hassenjee Ruhomally conseille aux médias d'être vigilants et de dénoncer rapidement toute usurpation. «C'est la presse qui sera soumise à des tracasseries policières sous prétexte d'enquête. Et elle devra prouver aux policiers que ces publications ne viennent pas d'elle. Alors qu'un prompt démenti évitera de longues explications à la police.»

De son côté, l'historien Jocelyn Chan Low explique que les rumeurs et autres désinformations ont toujours existé. «Les rumeurs ont été initiées ou instrumentalisées à la fois par l'opposition et par le gouvernement depuis les années 70 à Maurice.» Il rappelle qu'au niveau mondial, le véritable père de la propagande politique et d'entreprise est l'Américain Edward Bernays, qui a inspiré Joseph Goebbels. Tout en reconnaissant que, avec le temps et surtout le développement d'internet, la propagande et les fausses nouvelles touchent un plus grand nombre de personnes en temps réel.

«De plus en plus de gens se tournent vers les sites de l'Alternate Reality, qui nient toutes les informations officielles et réelles pour immerger les adeptes dans un monde parallèle. Et c'est justement le sensationnalisme de ces nouvelles qui attire.» Que faire ? Jocelyn Chan Low rejoint Hassenjee Ruhomally pour conclure que tant que les institutions régulatrices toléreront les fausses nouvelles pro-gouvernementales et séviront contre les informations, même vraies, venant de l'opposition, la situation ne fera qu'empirer.