Ile Maurice: Oumar Barkhut, 12 ans - Un prodige de l'escalade et de la randonnée

Oumar Barkhut, âgé de seulement 12 ans, est un aventurier passionné de randonnées, d'escalades et de descentes rapides. Il grimpe les montagnes avec aisance et réalise des sauts dignes de Spiderman. Habitant de Bambous, il est en Grade 6 et fréquente l'école primaire de Bambous 'A'. Il n'a pas peur de prendre des risques et aime défier les dangers. La natation et le football font également partie de ses activités favorites. Il nous raconte ses aventures.

Comment s'est développé ton amour de la randonnée ?

Mon amour de la randonnée s'est développé grâce à mon père, qui m'a emmené dans des aventures dès l'âge de neuf ans. Nous avons commencé par des randonnées en montagne, puis, nous avons découvert les cascades. Mon père m'a appris à nager dans des bassins tout en me sensibilisant aux dangers de la nature. C'est ainsi que j'ai développé un amour pour la nature, car je me sens bien sur les montagnes et près des cascades.

Parle-nous de tes randonnées préférées.

J'apprécie particulièrement la randonnée aux Sept Cascades, à Henrietta. C'est un lieu magnifique où l'on peut pratiquer la plongée, l'escalade, le rappel et des sauts dans les bassins. L'ascension de la montagne Pieter Both est également l'une de mes préférées. Avec mon père et mon frère, j'ai eu l'occasion de grimper jusqu'au sommet à l'âge de neuf ans. Cette ascension n'est pas facile, car la dernière partie est dangereuse et il faut être bien équipé.

Quelles sont les montagnes et cascades que tu as découvertes ?

J'ai exploré la Montagne Lion, la Tourelle du Tamarin, le Corps de Garde, le Piton de la Petite-Rivière-Noire, le Pouce, le Chat et la Souris, ainsi que les Trois Mamelles. Avec mon père et son ami Daniel Thomson, j'ai également escaladé le côté ouest des Trois Mamelles, qui n'est pas accessible sans l'aide de professionnels. J'ai eu l'occasion de découvrir presque toutes les cascades de l'île, y compris celles cachées dans les gorges avec l'aide du professionnel Discovering Adventures.

Dis-moi quels sports tu pratiques encore ?

J'ai fait du canyoning avec Athanaz de l'Adventurous Spirit aux Sept Cascades, et j'adore ce sport car il monte l'adrénaline. Avec Yannick Labonne d'Accrocha, j'apprends à faire des noeuds et à faire des sauts et des descentes en rappel avec des cordes. Mon père, qui est moniteur de plongée, me permet de nager avec les cachalots et les dauphins. J'ai même eu la chance de voir une baleine à bosse sous l'eau à deux reprises. Souvent, je participe également à des opérations de ramassage des déchets près des rivières ou sur les plages.

N'as-tu pas peur qu'un accident puisse t'arriver ?

Au début de mes aventures, j'avais peur, mais quand vous êtes encadré par des professionnels, la peur disparaît. Je tiens à remercier mon père et toutes les personnes qui m'ont aidé à surmonter mes peurs du fond du coeur.

Qui est ton modèle ?

Mon modèle est Bear Grylls. Je le regarde tous les jours sur YouTube. Malgré un accident de parachutisme en chute libre en Afrique, où il s'est cassé le dos à trois endroits et a enduré de nombreux mois de rééducation, Grylls s'est rétabli et est devenu l'un des plus jeunes alpinistes à avoir atteint le sommet du mont Everest. Il est une source d'inspiration pour moi.

Parle-nous de ta famille.

Ma famille est composée de quatre personnes, tous amoureux des activités en plein air. C'est grâce à eux, qui m'ont toujours encouragé dans mes activités, que beaucoup de gens me connaissent à travers mon père et savent que je suis toujours partant pour de nouvelles aventures. Les week-ends, nous en profitons pour faire des randonnées en pleine nature et passer des moments privilégiés en famille.

Quels sont tes projets d'avenir ?

Réussir dans mes études est ma priorité et j'aimerais travailler comme chef d'entreprise à l'avenir. J'aimerais également rejoindre la section du GIPM pour aider les personnes en détresse dans la nature.

Un petit conseil pour les jeunes de ton âge ?

Notre priorité est l'éducation, mais il est également important de sortir de chez soi pour se détendre dans la nature. Faire du sport est essentiel pour notre santé, donc il ne faut pas fumer, ni consommer de drogues.