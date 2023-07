Ile Maurice: Première en «Travel and Tourism» au niveau mondial - Kajal Pooja Teerbhun - Une aspirante femme d'affaires à l'âme généreuse

Le mercredi 26 juillet, les élèves ayant brillé lors des derniers examens de Cambridge ont été récompensés au Côte d'Or National Sports Complex. Ils se sont classés parmi les meilleurs dans leurs filières respectives au niveau mondial.

Parmi eux, il y a Kajal Pooja Teerbhun, 19 ans, une habitante de Petite-Rivière. Elle a pris la première place au niveau mondial en «Travel And Tourism». Un exploit dont elle se dit «très fière» et, aujourd'hui, elle est étudiante en «International Business and Finance» à l'université de Maurice. Rencontre.

Comment fait-on pour avoir de tels résultats ?

Ce sont des résultats qui comprennent beaucoup de sacrifices et beaucoup de révisions. Je me levais chaque matin vers 4 heures pour réviser et relire mes notes. Qui dit révision dit aussi des exercices pratiques de mind mapping. Ce succès, je le dois aussi à mon enseignant Ashil Bhiwa, qui comptait beaucoup sur moi. Il m'a beaucoup aidée avec ce qu'on appelle des past papers pour que je puisse être préparée de la meilleure façon possible.

Tes parents doivent être fiers ?

Oui, toute la famille l'est, que ce soit mon papa, Rajesh, ma maman, Jessica, et mes deux frères. Mes parents m'ont beaucoup soutenue et ont fait en sorte que je décroche ces résultats. Mon père travaille à l'Irrigation Authority et ma maman est une entrepreneure, qui a son propre snack. Ils ont toujours tout fait pour que je sois au top et m'ont permis d'apprendre dans les meilleures conditions possibles. J'ai un coin dans ma chambre où je peux m'isoler pour réviser. Mes parents ont travaillé dur pour financer mes études, mes leçons particulières et les aliments nécessaires pour que j'aie une meilleure concentration en classe. Je leur serai à jamais reconnaissante pour tout cela.

Tu dis avoir beaucoup révisé. Était-ce facile, à ton âge, de te concentrer, avec les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, etc. ?

Les révisions n'ont pas toujours été faciles, mais j'ai pu et su gérer mon temps. Déjà, pour mieux me concentrer, j'avais désinstallé TikTok, Facebook et les autres réseaux sociaux pour ne pas être distraite. J'ai préparé mon agenda afin que je puisse me consacrer pleinement à mes études.

Quelles sont tes passions ?

Je joue au badminton. Mon frère est entraîneur de foot et il m'entraîne un peu à ce sport aussi. Autrement, à la maison, j'aime les activités DIY et le maquillage. J'ai aussi été présidente d'une académie à Maurice et j'ai eu l'occasion de représenter l'île en Ouganda.

Quel est ton rêve ?

Je veux être une femme d'affaires. Mais pas uniquement. Je veux aussi donner des leçons particulières gratuites aux enfants de ma région. J'ai vu comment mes parents ont tout fait pour moi. Je viens d'une famille de la classe moyenne et je connais les sacrifices qui ont été faits afin que j'obtienne ces résultats. Donc, je veux aider les autres parents, qui n'ont pas les moyens, de même qu'aider leurs enfants à réussir.