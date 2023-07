Ile Maurice: Le pays passe en mode campagne électorale

Bien que les élections générales soient prévues vers fin 2024, la campagne électorale, elle, semble être déjà lancée. L'alliance de l'opposition, regroupant le Parti travailliste (PTr), le Mouvement militant mauricien (MMM) et le Parti mauricien social-démocrate (PMSD), prévoit une série de congrès après celui de Mare-d'Albert, vendredi. Pour sa part, le Mouvement socialiste militant (MSM) a réuni ses troupes, samedi, lors d'un comité central «élargi», annonçant dans la foulée, un congrès des jeunes, le 12 août, au Sun Trust. L'opposition extra-parlementaire, elle, ne reste pas les bras croisés.

La déclaration de Pravind Jugnauth lors de ce comité central élargi n'est pas anodine. «Moi, j'ai mené une campagne scientifique. C'est la raison pour laquelle je demande la mobilisation des jeunes de 18 à 35 ans.» Cette tranche de l'électorat est la cible prioritaire du gouvernement, persuadé que les votes des pensionnaires sont acquis. D'ailleurs, le Premier ministre fera une fonction officielle, aujourd'hui, pour remettre symboliquement des chèques de Rs 20 000 aux jeunes majeurs et aux parents bénéficiaires de la CSG Child Allowance, de Rs 2 000 mensuellement, dont les enfants ont moins de trois ans.

De plus, il nous revient que le MSM a approché des jeunes professionnels dans diverses circonscriptions du pays, plus particulièrement dans des régions rurales. Le parti a pour mission de séduire l'électorat jeune. La plupart d'entre eux, très actifs sur le terrain, seront candidats lors des élections face aux candidats âgés de l'opposition. D'après nos renseignements, Pravind Jugnauth participe également aux nombreuses réunions privées avec des associations socioculturelles. D'ailleurs, il était au Royal Green Luxury Retirement Village à The Triangle, Réduit, samedi soir, lors d'une activité privée organisée par le Southern Vaish Congress, alors qu'au début du mois, il était avec les membres du Vaish Common Front.

L'opposition parlementaire a, elle, acquit le momentum tant espéré. La machinerie est enclenchée pour un deuxième congrès le 18 août, à Vacoas. Patrick Assirvaden, le président du PTr, affirme que le parti a l'intention d'organiser ce congrès dans le hall de la mairie de Vacoas. «Après le succès de Mare-d'Albert, nous pensons que la salle choisie à Vacoas est trop petite. C'est toujours notre premier choix, mais nous cherchons également d'autres emplacements», dit-il. D'ici la fin d'août, l'opposition parlementaire tiendra un autre congrès dans le Nord. Il est probable que ce sera dans la circonscription no 5, Pamplemousses-Triolet. D'après un plan établi par l'état-major de cette alliance, il y aura un congrès toutes les deux semaines.

Les choses s'activent également du côté des partis extra-parlementaires. Le Reform Party et son partenaire, En Avant Moris de Patrick Belcourt, animent une série de congrès dans les différentes circonscriptions depuis quelque temps déjà. La prochaine aura lieu le vendredi 11 août, à Petite-Rivière. De plus, Roshi Bhadain dévoilera prochainement le nom des potentiels candidats aux prochaines élections. «Le Reform Party finalisera cette liste dès mon arrivée au pays. Par la suite, je fixerai une date pour annoncer les potentiels candidats du Reform Party dans les vingt circonscriptions.»

Pour sa part, Linion Pep Morisien (LPM) a structuré le parti en octroyant officiellement des postes à responsabilités à ses cadres lors d'une réunion, samedi. Rama Valayden est le «responsable du collegium» tandis que Jean-Claude Barbier et Neena Ramdenee sont respectivement président et vice-présidente du parti. Dev Sunnasy est, lui, le secrétaire général, alors que Mirella Chauvin est son adjointe. «Ces personnes occupaient déjà des postes à responsabilités, mais ce n'était pas officiel. Il y a eu des propositions et nous avons voté», explique Dev Sunnasy. Cette étape terminée, dès aujourd'hui, le LPM préparera une liste de congrès. Ce parti en alliance avec le Rassemblement Mauricien (RM) de Nando Bodha a déjà finalisé trois réunions politiques. Leur prochaine sortie est prévue le 10 août, à Rose-Hill. Il y en aura une deuxième à Mahébourg.

Dev Sunnasy invite les autres partis extra-parlementaires à se joindre à eux pour aller ensemble aux élections générales. Le LPM, dit-il, a déjà une liste de candidats pour ces élections, mais il devra l'ajuster avec l'arrivée du RM. «Nous avons également de la place pour d'autres formations politiques qui souhaitent nous rejoindre», maintient-il.