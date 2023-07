Ile Maurice: Nagillen Narrainen - «Lucky Ali est une légende qui n'est jamais venue à Maurice»

interview

Nagillen Narrainen, l'un des directeurs de Showtime, n'est pas un novice dans le monde de l'événementiel. Il a déjà organisé plusieurs concerts dans le passé sous différentes bannières, notamment d'Udit Narayan et de Vidya Vox. Son prochain concert est celui de Lucky Ali programmé pour le dimanche 6 août au Trianon Convention Center. Thème de la soirée : «Reviving The Golden Times».

Pourquoi avez-vous choisi l'artiste Lucky Ali pour le premier concert de Showtime ?

Lucky Ali est une légende qui n'est jamais venue à Maurice, et je suis sûr que tous les fans connaissent ses titres. Nous voulions faire plaisir à tous ses admirateurs en organisant ce concert. Les chansons de Lucky Ali sont très populaires sur TikTok et YouTube.

Qu'en est-il du choix de Sayli Kamble, qui passera en première partie ?

Nous ne voulions pas avoir seulement Lucky Ali, nous voulions mélanger des artistes de différentes générations. Sayli Kamble est une étoile montante de l'Inde. Elle a montré dans l'émission de téléréalité Indian Idol saison 12 qu'elle est une chanteuse polyvalente. Sayli Kamble s'est déjà produite en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada avec son groupe. Elle n'est pas une inconnue dans le monde musical mauricien.

Pensez-vous que Lucky Ali sera à la hauteur malgré son âge ?

«Old is gold.» Il faut prendre en compte le fait que Lucky Ali a déjà effectué de nombreuses tournées en Australie, en Amérique et en Inde. Avant de signer avec Lucky Ali, nous sommes allés en Inde pour voir l'un de ses concerts et comment il se tenait sur scène. Je peux vous assurer que le chanteur a toute l'énergie nécessaire pour enflammer ce concert.

Et pourquoi avez-vous choisi le Trianon Convention Center ?

J'aime l'agencement de la salle et la qualité de la sonorisation, qui est essentielle pour un concert. Le concert de Lucky Ali est un vrai spectacle et pas une fancy-fair. Nous misons aussi énormément sur la qualité du son. Le Trianon Convention Center est réputé pour son concept, c'est pourquoi nous l'avons choisi. C'est un lieu idéal pour tout ce qui est plus musical et mélodieux, ce que nous recherchons pour ce concert. Mais je ne veux pas dire que les autres salles ne sont pas bonnes, juste que pour ce concert, le Trianon Convention Center est idéal.

Omnibox s'occupera de la logistique telle que les lumières et le son. Omnibox est une société bien connue dans le monde musical et je tiens à les remercier.

Un mot sur les artistes mauriciens qui accompagneront Sayli Kamble et Lucky Ali durant leur concert ?

Je suis très reconnaissant au groupe Ebanez qui a accepté notre invitation dès que nous leur avons présenté le projet. Showtime veut miser davantage sur les artistes mauriciens et leur donner plus d'opportunités à l'avenir. Ebanez se produira en première partie avec Sayli Kamble. Ensuite, Lucky Ali sera accompagné par son équipe. En tant que Mauricien avant tout, nous devons soutenir ce concert et les artistes qui monteront sur scène.

Un message à tous ceux qui ont acheté leurs billets ?

Avec le nombre de concerts que nous avons à Maurice et étant donné que Lucky Ali sera présent pour la première fois ici, je tiens à les remercier pour leur soutien inconditionnel en achetant des billets. Je peux les assurer qu'ils ne seront pas déçus. Les billets se vendent rapidement, mais il en reste encore. Ils sont disponibles sur Maubook.com ou dans le réseau Otayo.

Est-ce la première fois que vous organisez un concert ?

Pour moi personnellement, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois pour Showtime. J'ai déjà organisé plusieurs concerts sous différentes identités, comme Udit Narayan et Vidya Vox. Cette fois-ci, avec Showtime, nous voulons proposer un spectacle différent grâce à notre passion et celle de Manish Rajcoomarsing, l'autre directeur de la compagnie. Nous sommes animés par la passion et pas seulement business wise, afin de permettre à tout le monde de découvrir la légende Lucky Ali. Nous aimons les artistes et le public mauricien, et nous voulons leur donner la chance de voir leur artiste préféré sur scène.

Pourquoi avez-vous créé la compagnie Showtime ?

Avec Showtime, nous voulions mettre en avant le spectacle. Showtime est une compagnie qui ne se limite pas à des concerts bollywood, mais propose également différents types de concerts avec d'autres types d'artistes.

Cette année, nous avons remarqué une hausse dans le nombre de concerts bollywood à Maurice. Pourquoi selon vous ?

C'est un marché de niche que tout le monde veut exploiter, mais Showtime veut faire les choses différemment en invitant des artistes qui ne sont pas encore venus à Maurice, comme Lucky Ali. Je tiens à remercier tout le monde qui a cru en notre projet et nous a soutenus, surtout dans ce monde difficile de l'événementiel. Merci à nos partenaires, ainsi qu'à nos concurrents de nous donner la force de faire mieux. C'est un défi pour moi.