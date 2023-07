Maroc: Settat/INDH - Remise d'ambulances et de bus de transport scolaire

Settat — Un total de 15 ambulances, 15 bus de transport scolaire et une unité mobile, ainsi que deux camions citernes ont été remis, dimanche, au profit de plusieurs communes de la province de Settat, à l'occasion du 24ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au trône de Ses glorieux ancêtres.

S'inscrivant dans le cadre des programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) visant à soutenir les services de santé, lutter contre le décrochage scolaire et permettre l'approvisionnement en eau potable des populations pâtissent de manque de ressources en eau, cette opération supervisée par le gouverneur de la province de Settat, Ibrahim Abou Zaid, s'est déroulée en présence notamment du président du conseil provincial et du secrétaire général de la préfecture, ainsi que des élus, des agents d'autorité, des chefs de services de sécurité et des personnalités civiles et militaires.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, Noureddine Bensaid, chef de service à la division de l'action sociale à la préfecture, a souligné que cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de l'INDH visant le rattrapage du déficit en infrastructures et services sociaux de base et la réduction des disparités sociales et territoriales, notant que le budget total de ce projet s'élève à plus de 14 millions de dirhams.

Les bus de transport scolaire vont renforcer la flotte existante et permettront aux élèves issus de milieux défavorisés de rejoindre les établissements scolaires dans de bonnes conditions, a-t-il ajouté, notant que l'unité mobile sera mise à la disposition de la Maison d'enfants de la ville de Brouj qui prend en charge les personnes sans-abris.

S'agissant des camions citernes, M. Bensaid a souligné que ces véhicules permettront à la population vivant dans des zones ayant une nappe phréatique trop profonde de profiter de l'eau potable dans de bonnes conditions, précisant que la remise des ambulances vise à pallier au manque en termes d'ambulances et consolider les services de santé dans les grands axes enregistrant des accidents de la route.