Cote d'Ivoire: Journée du mérite de la Communication - 120 médailles seront décernées

Au total cent vingt médailles à décerner cette année, seront enregistrées sur le coussin d'honneur, lors de la 5e édition de « La journée du mérite de la Communication et de l'Économie numérique ».

Une journée qui se tiendra en décembre 2023 et dont les détails de l'action phare feront découvrir 40 médailles pour l'Ordre du mérite de la Communication et 80 médailles au titre des Postes et Télécommunications. Le secteur de la Communication fera découvrir 5 Commandeurs, 15 Officiers et 20 Chevaliers. Celui des Postes et Télécommunications attribuera l'Ordre du mérite à 5 Commandeurs, 25 Officiers et 50 Chevaliers.

Ces informations ont été livrées 27 juillet au 26e étage du Postel 2001, à l'occasion du lancement officiel de la 5e édition de l'événement. Par la voix de son directeur de cabinet, Jean-Martial Adou, le ministre Amadou Coulibaly, a situé l'importance de cet événement qui s'inscrit avant tout dans la politique d'excellence mise en place par le Président de la République Sem Alassane Ouattara.

Il n'a pas manqué de saluer le travail conduit par la Grande Chancelière de la République de Côte d'Ivoire Henriette Dagri Diabaté, pour honorer les meilleurs, en instituant une tradition du mérite, ouverte à l'ensemble des acteurs de la Côte d'Ivoire. Et en mettant également l'accent sur les valeurs d'honnêteté, de probité et de travail.

La cérémonie de lancement a aussi donné l'occasion aux organisateurs de rappeler les critères de sélection dont l'un des points marquant impose aux candidats de totaliser au moins cinq ans d'existence et de travail remarquable dans leur secteur d'activité. « Autant les candidatures peuvent se faire de façon individuelle, autant elles peuvent être suscitées par leur hiérarchie », ont-ils fait savoir pour cet événement qui se présente comme un instrument de valorisation et de motivation des travailleurs.

Rappelons que la 4e édition, organisée le 21 décembre 2022 à l'espace Latrille Events, avait enregistré un total de 45 récipiendaires au titre de l'Ordre du mérite de la Communication et 47 récipiendaires au titre de l'Ordre du mérite des Postes et Télécommunications.