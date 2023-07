Afrique: Une grande réception à Libreville en célébration de la Fête du Trône

Libreville — L'Ambassade du Maroc au Gabon a organisé, dimanche soir à Libreville, une réception grandiose à l'occasion du 24-ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette belle réception, teintée d'émotion, de liesse et de patriotisme, a rassemblé la communauté marocaine établie dans ce pays ami avec leurs frères africains.

Elle a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités de haut niveau, à savoir la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon et de membres du gouvernement de ce pays.

Y ont pris part également des représentants du Corps diplomatique étranger accrédité au Gabon et des organisations et instances régionales et internationales, des personnalités du monde de l'économie, de la finance, des affaires, de la culture, de l'art et des médias, entre autres.

S'exprimant à cette occasion, l'Ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdellah Sbihi, a souligné que, sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume, terre de paix et de stabilité, a fait ses preuves dans plusieurs domaines.

Il a relevé que le Royaume, à travers l'ensemble de ses réalisations, est plus que jamais un allié et un partenaire pour beaucoup de pays africains.

En effet, ajoute M. Sbihi, SM le Roi a accordé une priorité à la coopération sud-sud à la faveur des accords signés avec plusieurs pays africains, ajoutant que sur le plan bilatéral, 25 accords de grande envergure ont été conclus devant SM le Roi et le président Ali Bongo.

"Il est à relever que parmi les accords signés figurent 2 projets relevant du domaine de la Santé et des Affaires sociales, à savoir 2 centres de dialyse à Franceville et à Port-Gentil, ainsi que deux centres pour personnes autistes et trisomiques à Akanda", a noté le diplomate marocain.

Tous ces centres ont été entièrement équipés et financés par l'Initiative nationale de développement humain (INDH), un des plus grands chantiers mis en place sous le règne de SM le Roi Mohammed VI.

Dans ce sens, l'ambassadeur a mis en avant les actions du président Ali Bongo Ondimba et toutes les hautes autorités gabonaises, pour tous les efforts consentis afin de pérenniser les liens ancestraux, inégalables à tous les niveaux, entre le Gabon et le Maroc, rendant les relations historiques et hautement stratégiques avec un soutien sans faille à une stabilité et une paix durables.