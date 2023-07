Maroc: Message de voeux, de fidélité et de loyalisme à SM le Roi de la famille des FAR à l'occasion de la Fête du Trône

document

Rabat — La famille des Forces Armées Royales (FAR) a adressé un message de voeux, de fidélité et de loyalisme à SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, à l'occasion du 24ème anniversaire de l'intronisation du Souverain, dont voici la traduction :

"Louange à Dieu, prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales,

"Après la présentation des marques de fidélité et de loyalisme qui siéent au Haut Rang de Votre Majesté et dans le cadre des célébrations par le peuple marocain de la glorieuse Fête du Trône, qui coïncide avec le 24ème anniversaire de l'accession de Votre Majesté au Trône de Vos glorieux ancêtres, les Forces Armées Royales, dans toutes leurs composantes, terrestre, aérienne, maritime et Gendarmerie Royale, ont l'insigne honneur de présenter avec déférence à l'auguste personne de SM le Roi, notre Chef Suprême, leurs sincères félicitations et meilleurs voeux, implorant le Très Haut de perpétuer sur Votre Majesté Ses bienfaits de santé et de quiétude et sur Votre Royaume chérifien davantage de progrès, de développement et de prospérité.

Vos Forces Armées Royales saisissent cette précieuse Fête nationale pour réitérer à Votre Majesté, que Dieu Le glorifie, leur engagement constant et leur attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite, consolidé par le pacte de l'allégeance sacrée et renouvelée par l'ensemble de la famille des Forces Armées Royales, et leur détermination infaillible à consentir tous les sacrifices au service de la défense de la patrie et de ses constantes suprêmes, guidés en cela par les Orientations clairvoyantes et perspicaces de Votre Majesté, visant à réaliser davantage de progrès et de modernisation, garantissant efficience et disponibilité opérationnelle à toute épreuve.

Votre Majesté,

Les serviteurs fidèles de Votre Majesté, officiers, officiers de rang et militaires de rang de Vos Forces Armées Royales, en célébrant cette glorieuse Fête, expriment à Votre Majesté leur plus grande gratitude et leur profonde fierté de la Haute Sollicitude dont Votre Majesté entoure constamment leurs conditions professionnelles et sociales, en puisant dans la bénédiction de Votre Majesté la force de leur moral, leur détermination et leur bravoure pour défendre, avec ténacité et loyauté, les valeurs sacrées de la Nation et son intégrité territoriale.

Puisse Dieu garder Votre Majesté, Vous préserver comme source de prospérité et de quiétude pour Votre peuple fidèle afin de réaliser ses ambitions et consolider l'édification de l'oeuvre de sa grandeur et sa renaissance, et perpétuer Votre gloire.

Puisse le Très Haut Vous combler en les Personnes du Prince Héritier Son Altesse Royale Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale.

Dieu l'Audient, exauce les voeux de ceux qui l'implorent".