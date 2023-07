Maroc: Brillante réception à Pretoria à l'occasion de la Fête du Trône

Pretoria — L'ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, a organisé, lundi, une brillante réception à l'occasion du 24-ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette réception, qui qui s'est déroulée dans une ambiance festive et conviviale, a été rehaussée par la présence de diplomates accrédités à Pretoria, de personnalités du monde politique, économique et médiatique, ainsi que de plusieurs membres de la diaspora marocaine établie en Afrique du Sud.

Dans un discours de circonstance, M. Amrani a mis en avant les nombreux progrès réalisés par le Royaume dans divers domaines et la place de choix qu'il occupe en Afrique et dans le monde.

«Pendant plus de deux décennies, notre Roi a façonné, guidé et renforcé la marche du Maroc en tant que pays qui valorise, avant tout, l'unité et le peuple», a-t-il d'emblée souligné, arguant qu'à travers un programme humanistique et clairvoyant de réforme, centré principalement sur les secteurs sociaux, le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, a oeuvré sans relâche pour développer un modèle économique équitable, durable et dynamique et à améliorer les services publics clés.

Il a, à cet égard, relevé que la généralisation de la couverture médicale obligatoire, initiée cette année, représente une réforme majeure et une percée qui aura un impact palpable sur la vie et le bonheur du peuple marocain.

L'ambassadeur a, de même, souligné qu'après avoir maintenu un processus réussi d'industrialisation et de développement des énergies renouvelables, le Gouvernement a lancé un programme solide orienté vers l'accélération de l'industrialisation du pays et le renforcement de son économie. «Le nouveau Fonds Mohammed VI pour l'Investissement, la création de l'Agence des Entreprises Publiques et l'adoption de la nouvelle Charte de l'Investissement, injecteront des investissements colossaux dans l'économie et offriront le cadre pour son développement dynamique», s'est-il enorgueilli.

Il a, par ailleurs, fait constater que cette année, nous commémorons le 60ème anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité Africaine, rappelant qu'il y a 60 ans, «nos Pères Fondateurs ont démontré leur courage indéniable en défiant toutes les difficultés pour construire une union qui traduit leur solidarité et leur désir de bâtir une Afrique forte, prospère et unie, une revendication que le Maroc a toujours faite sienne, depuis la Conférence de Casablanca en 1961».

M. Amrani estime à ce propos nécessaire de continuer à marcher sur leurs traces et honorer leur mémoire en s'engageant avec foi pour le bonheur et le bien-être de nos peuples, en particulier les jeunes générations, en leur léguant un continent politiquement uni, économiquement intégré et socialement harmonieux.

Dans cette même veine, il a soutenu que le Maroc est aujourd'hui, plus que jamais, convaincu, dans un contexte de tension géopolitique accrue et de protectionnisme et de populisme croissants, que la coopération multilatérale est la clé pour l'Afrique.

Abordant les relations entre le Royaume et l'Afrique du Sud, l'ambassadeur relève que les deux pays partagent une longue histoire et ont toujours été considérés comme des acteurs majeurs pour construire le potentiel de l'Afrique. «Nos relations ont franchi d'importants pas pour rapprocher nos peuples, nos entreprises, nos intérêts et nos visions», a-t-il dit.

Dans ce contexte, ajoute-t-il, «nos deux pays doivent travailler ensemble pour faire face aux questions mondiales complexes et interdépendantes, allant de la stabilité, la paix, la sécurité internationale et la crise financière à la traite des humains, la réduction de la pauvreté, la lutte contre l'extrémisme et le développement économique».

Le diplomate retient également que le renouvellement de la relation bilatérale entre le Maroc et l'Afrique du Sud, au nom de la solidarité, de l'amitié et de la coopération africaine, continue de faire l'objet d'efforts de part et d'autre, arguant que l'Afrique doit se relever pour affronter ces défis en tant que continent réellement uni.

A cette occasion, l'ambassade du Maroc à Pretoria a diffusé une vidéo mettant en exergue les grands chantiers lancés dans le Royaume, ainsi que les acquis et progrès réalisés dans de nombreux domaines sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi.

S'exprimant lors de cette réception, Fadl Nacerodien, chef de la Direction Afrique du Nord et Centrale au sein du ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, a exprimé, au nom du Président Cyril Ramaphosa, du Gouvernement ainsi que du peuple d'Afrique du Sud, ses chaleureuses et sincères félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple du Royaume du Maroc à l'occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Relevant que de nombreux efforts ont été déployés au cours des dernières années pour établir une plus grande synergie entre l'Afrique du Sud et le Maroc, il a reconnu que «beaucoup doit encore être fait pour reforger nos relations sur la base d'objectifs communs tels que la paix et le développement sur le continent».

«L'Afrique du Sud et le Maroc, qui sont parmi les plus grands investisseurs en Afrique, peuvent jouer un rôle important dans la mise en oeuvre de l'accord de zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) pour améliorer considérablement le commerce intra-africain », a-t-il déclaré.

Relevant l'existence de nombreuses possibilités de coopération plus étroite dans divers secteurs d'intérêt commun, le diplomate a rappelé que les deux pays «sont des membres actifs de l'Union africaine (UA) et jouent un rôle important dans l'architecture de paix et de sécurité en Afrique».