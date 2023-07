Maroc: Le Discours Royal porte une vision prospective pour la mise en oeuvre des projets de réformes (Union constitutionnelle)

Rabat — Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 24ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres, porte une vision prospective pour la poursuite de la mise en oeuvre des projets de réformes en cours, a affirmé le parti de l'Union constitutionnelle (UC).

Dans un communiqué, le parti a fait part de sa fierté quant au contenu du Discours royal qui passe en revue quelques grandes réalisations en matière de développement accomplies par le Royaume sous la sage conduite de SM le Roi, et qui, d'autre part, "porte la vision prospective du Souverain pour la poursuite des projets de réforme en cours et le lancement d'autres projets pour renforcer le développement et la prospérité du Royaume".

Le Discours de SM le Roi, qui part de cette fierté de cohésion entre le Trône et le peuple, est "un discours des valeurs qui met l'accent sur l'importance du sérieux et du dévouement au travail en tant que qualités familières aux Marocains", ajoute le parti.

Après avoir souligné l'importance du sérieux comme clé du progrès et de la maturité sur la voie du développement, l'UC a indiqué avoir "fièrement pris note de l'appel de SM le Roi à avancer vers une nouvelle étape et à élargir les horizons de réformes et de grands projets que les Marocains méritent".

Le parti a également noté avec grande fierté l'intérêt accordé par le Souverain à la jeunesse marocaine, ainsi que Ses éloges pour ses grandes et remarquables réalisations dès que les conditions lui sont offertes et qu'elle est armée de diligence et d'esprit patriotique.

Il a, en outre, salué SM le Roi qui a affirmé dans Son Discours que "c'est ce sérieux qui, sur fond de légitimité, a déclenché des reconnaissances en cascade de la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud, celle de l'Etat d'Israël étant la dernière en date. Outre l'ouverture de consulats à Dakhla et à Laâyoune, il a également permis de mobiliser un soutien accru en faveur de l'Initiative marocaine d'autonomie".

La réaffirmation par le Souverain, avec sérieux et fermeté, de la position du Royaume concernant la justesse de la cause palestinienne et les droits du peuple palestinien frère à établir son État indépendant avec Al Qods-Est comme capitale, a également été saluée par l'UC.

Les initiatives Royales pionnières pour accélérer le développement des énergies renouvelables, dont le projet "Offre Maroc" dans le domaine de l'hydrogène vert, ont été acclamées par le parti, qui a salué le dévouement de SM le Roi pour l'élaboration du Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027.

Louant la vision éclairée de SM le Roi sur les chantiers de protection sociale, le parti s'est félicité de l'accompagnement personnel du Souverain de toutes les étapes de mise en oeuvre de ce grand chantier sociétal.

Par ailleurs, l'Union constitutionnelle n'a pas manqué de saluer l'invitation de SM le Roi à normaliser les relations avec le voisin algérien, "ce qui traduit l'attachement sincère du Souverain à l'initiative de la main tendue au voisin frère".