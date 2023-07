Congo-Brazzaville: Hôpital Saint-Joseph de Limete - La FBCP déplore les mauvaises conditions d'accueil des patients

L'ONG affirme avoir reçu des plaintes mettant en cause le comportement de certains agents et médecins de cette formation médicale à l'égard des malades.

Pour la Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP), une institution hospitalière qui appartient à une confession religieuse comme l'Eglise catholique doit employer des hommes et des femmes dont le comportement doit être fondé sur l'amour du prochain, particulièrement vis-à-vis des patients ou malades. Mais, regrette l'organisation, pour l'hôpital Saint-Joseph de Limete à Kinshasa, cela n'est pas le cas.

Citant des plaintes des patients et des visiteurs, la FBCP affirme que ces derniers déplorent les mauvaises conditions d'accueil et les mauvais traitements que subissent les patients au sein de cet hôpital de la part de certains agents voire des médecins. « Pour vérifier ces informations, nous avons envoyé, en date du 27 juillet 2023, une délégation à l'hôpital St-Joseph pour aller faire le constat en menant une enquête », a souligné la FBCP dans un communiqué du 29 juillet signé par son président, Emmanuel Adu Cole.

S'appuyant sur le constat fait par son équipe, cette ONG affirme qu'au guichet où les patients payent l'argent ou reçoive les factures à honorer à la banque, il n'y a qu'une seule personne, dont le rythme de travail ne lui permet pas de satisfaire beaucoup de malades. «Devant ce guichet se présentent des gens qui attendaient depuis longtemps, parmi lesquels des cas d'urgence », souligné la FBCP. Pour cette ONG, la lenteur administrative et procédurale constatée à l'hôpital Saint-Joseph est à la base de certains décès enregistrés au sein de cette formation médicale.

Pas de soins sans paiements

La FBCP fait également constater que la prise en charge est conditionnée par le paiement préalable des montants exigés. A l'en croire, aucun examen ou premier soin ne peut être administré sans paiement. « Selon les témoins, une personne très malade est décédée le 27 juillet 2023 après avoir attendu très longtemps pour faire des examens », a regretté cette organisation. Et de noter que les pharmacies de cette formation hospitalière ne disposent pas d'assez de médicaments, obligeant les patients d'aller chercher les produits prescrits en dehors de cet hôpital. La FBCP a également relevé que les salles d'hospitalisation de l'hôpital Saint-Joseph ne remplissent pas des conditions requises par le ministère de la Santé. « Il y a trop de moustiques, surtout dans la salle d'hospitalisation des enfants », a-t-elle dénoncé .

L'ONG note que l'accueil des conventionnés reste le service où les conditions d'accueil sont considérées comme déplorables et inhumaines. « Lorsqu'une personne arrive, elle doit mettre son document ou billet d'examens dans une boîte, en attendant d'être appelée ou reçue. Là, il y a un monsieur et une dame qui font attendre les patients très longtemps. Et, comme réaction aux réclamations, c'est la colère et la menace de remettre le document ou le billet d'examens à tout patient qui réclame ou qui s'impatiente », a souligné la FBCP. L'ONG prend en exemple le cas de la nommée Sylvie Kasongo, qui était arrivée, le 27 juillet 2023, à l'hôpital Saint-Joseph vers 9 heures 30 minutes. Mais, selon l'association, jusqu'à 12 heures, elle n'était pas encore reçue au niveau du service d'accueil conventionné. « Elle est allée voir Mme Rachel pour réclamations. Cette dernière s'est fâchée en lui remettant le billet de rendez-vous de sa fille âgée de sept ans. Cette dame avait quitté l'hôpital Saint- Joseph en pleurant », a fait savoir la FBCP.

Face à ce constat, l'ONG exhorte la Conférence épiscopale du Congo à remettre de l'ordre dans ses hôpitaux à travers tout le territoire national, pour que les patients bénéficient d'un accueil digne et des soins dans les meilleures conditions. Cette organisation en appelle, par ailleurs, au cardinal Fridolin Ambongo pour une enquête approfondie et crédible afin de mettre fin à ces pratiques dénoncées et hors d'état de nuire ces individus dont le comportement n'honore pas l'Eglise catholique.