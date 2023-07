Seychelles: Le rapport 2022 sur les performances du secteur de la santé soulève des inquiétudes concernant l'obésité

Le ministère de la Santé a identifié de nombreux domaines du secteur de la santé devant être améliorés et l'une des principales préoccupations est le niveau élevé d'obésité aux Seychelles.

Un atelier de deux jours a été organisé la semaine dernière sur le rapport annuel sur la performance du secteur de la santé de 2022 dans lequel les domaines de préoccupation qui doivent être traités ont été mis en évidence.

Le principal analyste politique, le Dr Sanjeev Pugazhendhi, a décrit le niveau élevé d'obésité comme une préoccupation urgente de santé publique.

"Nous voulons également travailler avec d'autres secteurs afin de pouvoir effectuer des interventions fondées sur des preuves, pour voir ce qui peut avoir un impact sur les facteurs de risque qui poussent les gens à devenir obèses ou à prendre du poids", a-t-il déclaré.

Le rapport montre qu'un peu plus d'une fille sur trois - 35 % - et un peu moins d'un garçon sur trois - 30 % - sont en surpoids ou obèses.

Il a ajouté qu'il doit y avoir un exercice pour voir pourquoi l'obésité a augmenté dans le pays et ce qui peut être fait pour la réduire.

Récemment, le gouvernement a mis en place un groupe de travail pour lutter contre l'obésité, et le Dr Pugazhendhi a révélé qu'ils se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises et travaillent sur une action qui sera achevée avant la fin du mois d'octobre.

%

Une autre préoccupation soulevée dans le rapport est l'augmentation des décès liés au cancer en 2022, en particulier parmi la population masculine.

Un atelier de deux jours a été organisé la semaine dernière sur le rapport annuel sur la performance du secteur de la santé de 2022. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Selon le rapport, le cancer est la première cause de décès en 2022 avec 159 décès, 102 hommes et 57 femmes. Le cancer de la prostate était la cause la plus fréquente de décès par cancer chez les hommes avec 33 décès chez des hommes de 60 ans.

"L'une des priorités que nous avons identifiées est de savoir comment renforcer nos programmes de dépistage, car la plupart du temps, ce dernier peut détecter le cancer de manière précoce ou même le prévenir, cela est le meilleur moyen de prévenir la mort", a déclaré M. Pugazhendhi.

Il a ajouté que le ministère travaillait sur d'autres moyens de tester les gens, afin que les résultats soient disponibles tôt, un nouveau test plus rapide pour le frottis vaginal ayant déjà été introduit.

Le ministère de la Santé cherche également des moyens d'améliorer le traitement d'autres maladies, telles que le diabète, l'hypertension, la pneumonie et autres.

L'analyse de la séquence complète des causes de décès trouvés dans les certificats de décès du rapport montre que le diabète et l'hypertension ont été notés chez 128 (14%) et 248 (27%) respectivement en 2022.

"Une autre chose que le rapport nous a montrée est la nécessité de rechercher des moyens d'empêcher les gens d'attraper des infections à l'hôpital lui-même, avec un comité déjà mis en place pour rechercher des moyens de réduire les risques de propagation des infections dans les établissements de santé", a déclaré Dr. Pugazhendhi.

Le secrétaire principal à la santé, le Dr Bernard Valentin, a déclaré que si le ministère était alarmé et préoccupé par l'état de santé de la population, il ne désespérait pas.

"Nous sommes inquiets car en comparant notre pays avec d'autres pays comme nous, la différence est alarmante. Cependant, nous pouvons nous attaquer à ces problèmes de santé qui existent pour nous assurer que l'espérance de vie continue d'augmenter, ce qui est une bonne marque pour identifier l'amélioration de la santé de la nation », a-t-il déclaré.

Dr. Valentin a déclaré qu'il est nécessaire que chaque individu prenne en charge son bien-être et prenne soin de sa santé en "surveillant ce que nous mangeons en famille, les activités physiques que nous faisons, en cherchant de l'aide tôt, sont toutes les choses qui aident à nous garder en bonne santé."

"Il est très important que chacun prenne soin d'eux-mêmes et les familles doivent également jouer leur rôle pour assurer leur bonne santé", a-t-il ajouté.

L'atelier, qui s'est tenu avec la participation de publics extérieurs au domaine médical, a été organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé.

Le rapport annuel sur la performance du secteur de la santé, qui est essentiel au rôle de gouvernance et à la responsabilité sectorielle du ministère, donne un aperçu de l'évolution du secteur de la santé.