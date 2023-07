Congo-Kinshasa: Secrétaire d'Etat Adjointe aux affaires Politiques, USA - Victoria Nuland attendue à Kinshasa

Visite de Victoria Nuland, la Secrétaire d'Etat adjointe par intérim, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire et en RDC

La Secrétaire d'Etat adjointe par intérim et sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires politiques Victoria Nuland se rendra en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo du 29 juillet au 4 août. En Afrique du Sud, la secrétaire d'État adjointe par intérim dirigera la délégation américaine qui participera au Groupe de travail Etats-Unis-Afrique du Sud sur les questions africaines et mondiales.

La secrétaire d'État adjointe par intérim s'entretiendra aussi avec des responsables de haut rang du gouvernement sud-africain et des leaders du secteur de l'énergie.

En Côte d'Ivoire, la Secrétaire d'Etat adjointe par intérim s'entretiendra avec des responsables du gouvernement ivoirien pour discuter de questions relatives à la paix régionale et à la sécurité, de la coopération économique et de l'appui à la gouvernance démocratique. En République démocratique du Congo, elle s'entretiendra avec des responsables de haut rang du gouvernement pour discuter de l'appui des États-Unis à des élections libres et équitables, de la paix et de la sécurité dans l'est de la RDC, de l'aide humanitaire, de la prospérité économique et des institutions démocratiques et de la gouvernance.