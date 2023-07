Congo-Kinshasa: Les avocats du chauffeur et du garde du corps de Chérubin Okende dénoncent la violation des droits de la défense

Me Jules Bongombe, Bertin Ntumba et Timothée Mukeng, avocats en charge de la défense du commissaire Nico Kabunda Ntambi et Papy Ngaka, respectivement garde du corps et chauffeur du député national Chérubin Okende, dénoncent ce lundi 31 juillet, la violation des droits de la défense de leurs clients.

Ils affirment n'avoir pas toujours accès à leurs clients jusqu'à ce jour. Ils l'ont rappelé dans une autre correspondance adressée au procureur général près la Cour de cassation depuis vendredi 28 juillet.

« Nous dénonçons la violation flagrante des droits de la défense. Nous ne sommes toujours pas en contact avec nos clients. Personne ne peut violer ce droit qui est garanti par notre constitution. La personne arrêtée doit être assistée. Ça nous inquiète. On ne sait pas si nos clients sont en bonne santé, s'ils sont bien nourris ou logés. On s'interroge sur la crédibilité des PV d'audition », a dénoncé Me Jules Bongombe.

Le 21 juillet, les avocats de ces suspects avaient, dans une correspondance adressée au procureur général près la Cour de cassation, déploré la violation des droits de la défense de leurs clients.

Depuis le vendredi 14 juillet, avaient-ils dénoncé, toutes les demandes faites par les avocats ont été systématiquement rejetées par la commission mise en place de l'instruction préparatoire au commissariat provincial de la police nationale de Kinshasa.

Par ailleurs, la famille et les avocats du député national Chérubin Okende ont été invités à une séance de travail ce lundi 31 juillet avec le procureur sur leurs préalables en vue de procéder à l'autopsie.

L'ancien ministre des Transports et Voies de communication, Cherubin Okende a été retrouvé mort le 13 juillet matin dans son véhicule sur l'avenue Poids Lourds à Kinshasa. Le corps de ce collaborateur de Moise Katumbi a été criblé des balles.