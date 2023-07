Cote d'Ivoire: Journée nationale du partenariat 2023- Le Comité scientifique démarre les travaux préparatoires

En vue de préparer la 6e édition de la Journée nationale du partenariat (Jnp 2023) organisée les 13 et 14 novembre 2023 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire par le Secrétariat exécutif du Comité de concertation État-secteur privé (Se-Ccesp), le Comité scientifique tient sa première réunion, le mercredi 2 août 2023 à la Salle de conférence du 20e étage de l’immeuble Sciam à Abidjan-Plateau. Ce sera le démarrage officiel des travaux dudit comité, du cadrage de l’activité à travers la finalisation des termes de références et la mise en place de la feuille de route, l’agenda des travaux du Comité scientifique, ainsi que les livrables attendus. L’information a été donnée par les services du Se- Ccesp.

Pour rappel, le thème central de cette 6e édition lancée officiellement le 03 juillet dernier à Abidjan est : « la responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire: Quel partenariat Etat-secteur-privé?», puisque les investissements en matière de Responsabilité sociétale des entreprises (Rse) pourraient être un levier efficace de développement durable, et contribuer plus spécifiquement à apporter des réponses aux besoins sociétaux de nos communautés, en appui aux projets et instruments publics portés par l’État.

Pusieurs problématiques seront donc abordées pour qu’au sortir des échanges, des recommandations et engagements percutants soient retenus. Notamment, « Quelle est la situation de la pratique de la Rse en Côte d’Ivoire ? » « Comment repenser la Rse et promouvoir des modèles et des pratiques plus impactantes ? »; « Quelle Rse adaptée aux réalités locales et alignée sur les besoins sociaux? » ; « Quels sont les défis pour le développement des pratiques de la RSE en Côte d’Ivoire? »et « Quelle synergie autour du développement de la Rse dans notre pays ? ».

%

La Jnp 2023, ce sera aussi un ensemble d’activités, notamment la conférence inaugurale prononcée par le Premier ministre, Patrick Jérôme Achi; deux panels autour des sous thématiques suivantes: ‘’ Pratiques Rse en Côte d’Ivoire : quel état des lieux ? et « Partenariat État/Secteur Privé autour de la Rse: quelles perspectives ? ». Ce, sans omettre l’atelier régional sur le dialogue public-privé (expérience des pratiques Rse au sein des pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).