Cameroun: Manchester United - Quand Onana s'en prend brutalement à Harry Maguire !

André Onana n'est arrivé à Manchester United que depuis quelques jours. Mais le gardien camerounais se fait remarquer déjà.

Ce lundi, l'ancien portier de l'Inter Milan a joué pour la deuxième fois pour les Red Devils lors du match amical contre Dortmund (2-3) et a eu un moment piquant avec le défenseur Harry Maguire.

Le gardien camerounais a réalisé quelques arrêts de grande qualité mais n'a pas pu empêcher l'équipe allemande de marquer 3 buts et de remporter la victoire sur les Red Devils.

Alors que le match était à 2-1 pour Dortmund, Maguire a perdu un ballon qui aurait pu se transformer en but pour l'équipe de Bundesliga. Cependant, André Onana s'est interposé pour dévier le ballon et éviter un but à Manchester United.

L'ancien gardien de but de l'Inter Milan s'est ensuite levé rapidement et a couru vers Maguire en se faisant entendre. En fait, Onana n'était pas du tout satisfait de son défenseur central et le lui a fait savoir de façon vigoureuse.

Les fans de Manchester United voient dans cette action un gardien de caractère et certains lui donnent même des fleurs pour avoir fulminé contre le défenseur anglais.