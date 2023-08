Sénégal: Dissolution actée de PASTEF - Le coup de gueule de certains leaders de l'opposition

Quelques heures après son placement sous mandat de dépôt par le juge, ce lundi 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur a pris une décision de dissoudre le parti PASTEF, d'Ousmane Sonko. Une réaction qui fait couler beaucoup d'encres de la part de certains leaders de l'opposition, notamment Aminata Touré et Dr Cheikh Dieng. « Notre pays connaît un recul démocratique sans précédent dans notre histoire politique », regrette Mimi Touré. De son côté, le Dr Cheikh Dieng soutient : « Macky Sall choisit l'escalade pour le chaos dans notre pays ». « Un coup de poignard dans le dos de notre démocratie », ironise pour sa part Mary Teuw Niane. Pour le président lui, qualifie l'acte de « ridicule ».

Aminata Touré, de MIMI2024 :« Notre pays connaît un recul démocratique sans précédent dans notre histoire politique

« Notre pays connaît un recul démocratique sans précédent dans notre histoire politique! Les démocrates devront se mobiliser pour préserver nos acquis démocratiques obtenus de haute lutte à travers des générations d'hommes et de femmes engagées pour notre pays. »

Dr Cheikh Dieng) : « Macky Sall choisit l'escalade pour le chaos dans notre pays »

« La décision du Pdt Macky Salla de dissoudre le parti PASTEF à travers ce communiqué du Ministre de l'intérieur est un excès de pouvoir manifeste. Il eût fallu en effet déférer les faits incriminés devant un tribunal et obtenir l'imputation de ces faits à PASTEF et sa condamnation formelle comme base pour la dissolution du parti. La chambre administrative de la cour suprême annulera certainement cet arrêté manifestement illégal du MINT. Macky Sall choisit l'escalade pour le chaos dans notre pays. À quelle fin ? »

Mary Teuw Niane, MTN « Un coup de poignard dans le dos de notre démocratie »

« Je condamne avec la dernière énergie l'inculpation, l'emprisonnement du Président Ousmane Sonko et la dissolution du PASTEF.

Depuis deux ans, j'avertis sur la stratégie du pouvoir dont l'aboutissement inéluctable ne pouvait être que l'élimination du Président du PASTEF et la dissolution du PASTEF.

J'ai tout fait pour appeler à un dialogue entre le pouvoir et le PASTEF pour éviter que le régime liberticide du Président Macky Sall n'exécute ses intentions inadmissibles et inacceptables de liquidation politique du PASTEF et de son leader.

J'ai rappelé à plusieurs reprises les péripéties historiques du Parti africain de l'Independance (PAI) pour attirer l'attention des patriotes sur les intentions inavouées du pouvoir.

Emprisonner le leader du PASTEF et dissoudre le PASTEF, ne fera qu'amplifier le souffle démocratique qu'ils portent, unir davantage les Sénégalaises et les Sénégalais dans l'intime conviction qu'il faut impérativement battre à l'élection présidentielle de 2024 tous les candidats du dialogue politique du Président Macky Sall.

Il n'y a aucun moyen d'emprisonner une idée.

La lumière du patriotisme est trop intense et le vent de la liberté trop fort pour qu'une chape, fut-elle de plomb, puisse les empêcher de s'emparer du peuple et de balayer définitivement les sabreurs de la liberté, de la justice et de la démocratie.

Ce lundi 31 juillet 2023 demeurera, comme le fut la dissolution du PAI en 1961, une balafre indélébile dans l'histoire de la marche de libération de notre pays et de la construction de notre démocratie.

J'exprime ma solidarité au Président Ousmane Sonko et aux patriotes du PASTEF.

Le couteau aiguisé mis sur la gorge du Président Ousmane Sonko et du PASTEF, Dieu est tellement puissant et miséricordieux qu'Il pourrait leurs substituer des moutons comme Il le fit avec le fils d'Ibrahima (Abrahim).

On nous tue mais on ne nous déshonore pas !

Le peuple uni ne sera jamais vaincu ! »

Mamadou Lamine Diallo, Tekki : « Ridicule ! »

« Macky Sall vient de mettre Sonko en prison et de dissoudre le Pastef. Ce qu'il cherchait depuis 2019 -2020, commission d'enquête parlementaire sur les 94 milliards, affaire Adji Sarr, affaire Mame Mbaye Niang pour finir par un vol de portable et un appel à l'insurrection. Ridicule!

Sonko s'en sortira et le peuple patriote vaincra les défenseurs du système regroupés autour de BBY ! »