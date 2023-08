Ile Maurice: Enquêtes sur le blanchiment de capitaux - La FIU collabore avec les Émirats arabes unis

La Financial Intelligence Unit (FIU) étend son champ d'enquête et d'expertise au-delà de son territoire. C'est le sens de la signature prochaine d'un protocole d'accord avec la FIU des Émirats arabes unis.

L'objectif de cette démarche est de faciliter l'analyse des présumés cas de blanchiment de capitaux et des infractions y relatives ainsi que des délits portant sur le financement du terrorisme. Et cela, en vue de diffuser des informations susceptibles de déboucher à terme sur des enquêtes et poursuites judiciaires par les autorités compétentes de deux pays.

Ce protocole d'accord définit par ailleurs le cadre au sein duquel les deux instances régulatrices seront appelées à opérer et travailler. Notamment pour un échange libre et spontané d'informations susceptibles d'intéresser les deux parties suivant l'ouverture et la poursuite d'une enquête au niveau national. Mais aussi de s'abstenir de divulguer des informations affectant la souveraineté et la sécurité nationale.

Lancée en août 2022 en vertu d'une loi, la FIU est la cellule nationale des renseignements financiers par excellence. À ce titre, elle est légalement habilitée à réclamer des informations pouvant élucider des crimes financiers ou des transactions liées au financement du terrorisme.

Par ailleurs, depuis janvier 2016, à la suite des amendements apportés à la loi de 2011, la FIU s'est aussi vu confier les fonctions de recouvrement des avoirs. Elle est désormais l'autorité chargée de l'application de la loi sur le recouvrement des avoirs et comprend la division des enquêtes.

Dirigée par Carine Charlette-Katinic depuis mars 2021, la FIU a enregistré, en 2022, 1 300 «Suspicious Transaction Reports» et a procédé à 240 inspections des entités opérant dans le secteur des services financiers, conformément aux directives d'AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism).

À noter que Dinay Reetoo agit comme le Chairman du board alors que Dharmanand Virahsawmy et Ammanah Saya Ragavoodoo siègent comme membres au sein de cette instance régulatrice.