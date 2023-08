Afrique: L'Éthiopie et l'Afrique du Sud insistent sur la mise en oeuvre intégrale des accords signés

<strong>Addis Ababa le — L'Éthiopie et l'Afrique du Sud ont souligné qu'elles devaient redoubler d'efforts pour accélérer la mise en oeuvre des accords qu'elles ont signés dans divers domaines de coopération.

La quatrième réunion de la commission ministérielle mixte Éthiopie-Afrique du Sud s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba.

Le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, M. Demeke Mekonnen, a rappelé que plusieurs accords et protocoles d'accord avaient été signés par le passé pour renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment les services aériens, la santé, le tourisme, ainsi que la coopération industrielle et technologique, entre autres.

"Nous devons impliquer et mettre en oeuvre ces accords. Compte tenu du niveau de compréhension et des relations historiques... la coopération potentielle entre les deux pays n'est pas adéquate". a souligné M. Demeke.

En outre, il a déclaré que l'émergence, les accords déjà existants et la signature de nouveaux accords qui renforcent l'économie, les liens sociaux et politiques doivent rester nos priorités.

C'est pourquoi, a-t-il souligné, "je suis fermement convaincu que nous devrions redoubler d'efforts pour renforcer la coopération en matière de commerce, d'investissement, de partage des connaissances et des expériences, de relations interpersonnelles, ainsi que la coopération régionale et mondiale qui concerne non seulement les deux pays, mais aussi l'Afrique dans son ensemble".

Cette réunion ministérielle conjointe permettra non seulement de refléter la coopération bilatérale, mais aussi de discuter des questions régionales, continentales et mondiales d'intérêt mutuel, selon M. Demeke.

Il a réaffirmé que l'Éthiopie était impatiente d'approfondir ses relations bilatérales et son partenariat stratégique avec l'Afrique du Sud.

La ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, a pour sa part félicité le gouvernement éthiopien pour son engagement très actif en faveur du renforcement de la coopération et des relations bilatérales avec d'autres pays de la région et, plus largement, avec le continent africain.

"L'Éthiopie est véritablement un pays panafricain", a-t-elle souligné.

La ministre a souligné que nous devions veiller à ce que cette commission mixte produise des résultats tangibles, et des étapes mesurables auxquelles nous nous tiendrons responsables pour les questions liées au commerce et à l'investissement sont essentielles, et nous devons relever tous les défis qui pourraient faire dérailler l'approfondissement et l'expansion de notre coopération bilatérale.

"Nous devons convenir d'une marche à suivre claire en ce qui concerne la mise en oeuvre des accords bilatéraux signés. Nous devons procéder à un examen minutieux des accords dormants existants afin de nous assurer que nous définissons de nouveaux domaines de coopération", a-t-il réaffirmé.

Elle a également insisté sur la nécessité de supprimer les obstacles à l'accès des produits originaires des deux pays, d'explorer les moyens de promouvoir la protection des investisseurs, d'autant plus que l'accord sur la zone de libre-échange continentale a été ratifié par les deux clients.

"Nous aimerions également voir une collaboration dans la recherche de solutions pour soutenir la limitation de la pauvreté, l'augmentation de la création d'emplois et la réduction de l'inégalité. Nous pensons que tous ces éléments devraient influencer le contenu, la portée et l'orientation des engagements", a souligné le ministre.