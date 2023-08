Gabon: Élections - 19 candidatures validées, l'opposition en quête d'un candidat unique

Au Gabon, le processus électoral entre dans sa phase finale, avant le triple scrutin présidentiel, législatif et local prévu le 26 août. Dimanche 30 juillet, le ministre de l'Intérieur a remis au Conseil général des élections (CGE) - l'organe qui pilotera le vote - la liste électorale révisée. Du côté de l'opposition, les tractations sont en cours pour présenter un candidat unique.

Le CGE a validé 19 candidatures pour la présidentielle, mais avec un scrutin à un tour, l'opposition doit forcément trouver une candidature unique face au président Bongo qui se présente à sa propre succession. Les tractations sont en cours mais les favoris continuent à être sur le terrain. Alexandre Barro Chambrier, du parti RPM, était par exemple, jusqu'à lundi 31 juillet, en France, pour rencontrer la diaspora.

Ainsi, les tractations vont bon train pour choisir une candidature unique, comme en 2016. La campagne électorale commence le 11 août. Or, beaucoup estiment que l'opposition devra s'accorder avant.

Alexandre Barro Chambrier, candidat du RPM est confiant : « Je crois qu'il faut faire preuve de patience. On ne peut pas se donner une date butoir. Il faut éviter de froisser, de forcer. Il y a toujours des compromis. On va y arriver. On a trouvé la formule dans le passé. On prend en compte les attentes des uns et des autres et puis on avance résolument ».

L'ancien ministre estime qu'un collège de sages serait une bonne méthode pour choisir un profil consensuel. Dans le même temps, il s'inquiète sur le scrutin lui-même.

Alexandre Barro Chambrier appelle à une vigilance accrue : « Nous devons être présents dans tous les bureaux de vote. C'est l'intérêt de notre coalition. C'est l'intérêt de l'implication de la société qui devra nous permettre de renforcer la surveillance électorale avec des brigades anti-fraudes. C'est la responsabilité également de nos électeurs. C'est le processus du début à la fin qu'il va falloir surveiller de très près. »

Aux côtés de Paulette Missambo ou encore Raymond Ndong Sima, l'ancien ministre fait partie des favoris. Constance, écoute, sagesse, capacité de rassembler font, selon lui, partie des qualités nécessaires pour devenir l'adversaire principal du président Bongo, le 26 août.