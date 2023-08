Maroc: Discours du Trône - SM le Roi, 'promoteur de dialogue' et 'artisan de paix' (Expert camerounais)

Libreville — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a rappelé, dans Son Discours à l'occasion du 24-ème anniversaire de Son accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, Sa détermination à fonder des relations solides avec les États frères et amis, plus particulièrement avec les pays voisins, a souligné l'expert camerounais, Alphonse Zozime Tamekamta.

"Animé par le souci constant de la confraternité africaine, SM le Roi a donné suite aux préoccupations diverses au sujet des rapports avec l'Algérie dont la position au sujet de l'artificiel différend autour du Sahara marocain est connue", a indiqué Alphonse Zozime Tamekamta dans une déclaration à la MAP.

Le Souverain a réaffirmé son attachement aux liens d'affection et d'amitié avec le peuple frère d'Algérie, a-t-il ajouté.

"SM le Roi, promoteur de dialogue et artisan de paix, a réitéré, une fois encore, le principe de loyauté dans les relations humaines. Le Souverain a réaffirmé et rassuré l'Algérie de Sa bienveillance continue et inoxydable à leur égard", a expliqué le membre du think tank "NEJMAROC".

Tout ceci, poursuit l'universitaire camerounais, confirme la volonté réitérée de la main tendue du Souverain en direction de l'Algérie, dont l'issue est le retour à la normale et la réouverture des frontières entre les deux pays voisins et les deux peuples frères.

Par ailleurs, Alphonse Zozime Tamekamta a relevé que la charge symbolique et la symbiose entre le Peuple et le Trône Alaouite peut s'analyser autour de 4 axes déterminants:

L'exaltation de la jeunesse marocaine et de la rigueur

Partant des valeurs et autres fondements qui particularisent et font la fierté des Marocains, notamment leurs traditions millénaires et leur identité nationale unifiée, SM le Roi Mohammed VI s'est attardé sur deux notions-valeurs: La tolérance et l'esprit d'ouverture.

La tolérance est l'insoluble déterminant de la solidarité agissante dans un monde multivarié, multipolarisé et culturellement segmenté, alors que l'esprit d'ouverture est le déterminant important pour l'insertion socioprofessionnelle dans l'économie-monde., dit-il.

Ainsi, SM le Roi Mohammed VI démontre que la tolérance et l'esprit d'ouverture, associés à la rigueur, constituent l'acquis important de la jeunesse marocaine.

Cela assure non seulement la capacité de projection des jeunes mais aussi leur permet de surmonter les difficultés et de relever les défis pluriels de développement.

La participation des jeunes au développement n'est pas seulement une affaire de compétence intellectuelle et technique, mais suppose également un engagement à caractère civique et patriotique., ajoute-t-il.

Cela est d'autant crucial que le Souverain rappelle à la conscience nationale, quelques acquis issus de la rigueur et du patriotisme de la jeunesse marocaine, notamment l'exploit sans précédent des Lions de l'Atlas lors du Mondial-2022 au Qatar.

La préservation de l'irréversibilité de l'intégrité territoriale

L'intégrité territoriale du Maroc, non négociable et irréversible, n'est aucunement interchangeable. Sa Majesté le Roi Mohammed VI l'a réitéré dans Son discours, en rappelant que le sérieux du peuple marocain tout entier, expression d'une légitimité, est un déterminant qui justifie le déclenchement des reconnaissances successives de la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud.

Partant de la décision du Premier Ministre de l'Etat d'Israël, Benyamin Netanyahu, intervenue le 17 juillet 2023 et portant reconnaissance de la marocanité du Sahara, à portée historique, SM le Roi a magnifié l'ouverture des consulats à Dakhla et à Laâyoune.

C'est également dans ce cadre que s'inscrit la pertinence et l'importance de la lettre du ministre dominicain des Relations Extérieures adressée à son homologue marocain, afin de porter à la Très Haute Connaissance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au nom du Président de la République Dominicaine, le rappel de sa reconnaissance absolue de la marocanité du Sahara.

Tout ceci permet de mobiliser un soutien accru en faveur de l'Initiative marocaine d'autonomie.

La défense de la cause palestinienne

Président du Comité Al-Qods, SM le Roi, a réitéré la position inébranlable du Maroc en faveur de la Cause palestinienne juste. Le Souverain a réaffirmé la nécessité du peuple palestinien à jouir de leurs droits légitimes et à aspirer à un Etat indépendant ayant Al-Qods orientale comme capitale.

En tenant en estime le peuple palestinien et en Se préoccupant régulièrement de sa cause, SM le Roi se pose en grand faiseur de paix et en promoteur inébranlable de sécurité et de stabilité du Proche et du Moyen-Orient, souligne l'expert camerounais.

La protection, la préservation et le renforcement des valeurs et référentiels moraux

La discipline étant au coeur de l'inventivité et du progrès, Sa Majesté le Roi a appelé le Peuple marocain à user du sérieux qui l'a toujours caractérisé, à affronter avec courage et à s'opposer avec détermination aux vagues "dé-civilisationnelles et déshumanisantes".

Pour cela, en "théoricien et praticien", le Souverain conçoit un schéma utilitaire, articulé autour de quatre principes cardinaux : l'attachement sans faille aux valeurs religieuses et patriotiques et à la devise éternelle ; l'attachement indéfectible à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du Royaume; la sauvegarde des liens sociaux et familiaux desquels émergera une société plus solidaire et plus soudée ; la poursuite résolue de la quête du développement caractérisé par le progrès économique souhaité et la justice sociale et spatiale.