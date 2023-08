Maroc: Le Centre National Mohammed VI des Handicapés et ses sections régionales agissent pour l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap mental

Rabat — Le Centre National Mohammed VI des Handicapés (CNMH) et ses sections régionales - au nombre de huit - se sont mobilisés durant l'année 2023 pour l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap mental.

L'année 2023 a été ainsi marquée par une forte mobilisation du CNMH et l'engagement précieux d'acteurs économiques locaux en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap mental, indique un communiqué de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, notant que cette mobilisation a abouti à un taux exceptionnel de recrutement en milieu ordinaire des jeunes ayant été formés dans différents métiers tels que le jardinage, les services d'étage, la restauration, la pâtisserie et la cuisine.

Les filières de formation proposées au sein du CNMH, en partenariat avec l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sont en effet soigneusement choisies pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, explique la même source.

Initiée par le CNMH d'Agadir - section régionale mise en service en 2022 - cette mobilisation a permis notamment la mise en place de conventions de partenariat conclues avec le Conseil Régional du Tourisme d'Agadir Souss Massa, la CGEM Souss Massa et le Groupe Hilton.

Douze stagiaires (dont une fille) âgés entre 19 et 24 ans, ont été placés en contrat de stage de pré-embauche dans quatre hôtels prestigieux opérant à Tagahzout Bay et ce, durant la période de juin à août 2023, indique le communiqué, faisant savoir que les hôtels partenaires ayant ouvert leurs portes à ces jeunes sont le Hyatt Regency Taghazout, le Hyatt Place Taghazout Bay, le Hilton Taghazout Bay Beach Resort et le Fairmont Taghazout Bay.

Selon leur domaine de formation, les jeunes stagiaires ont ainsi rejoint les départements de housekeeping, de restauration et des productions alimentaires.

De nouvelles conventions sont également programmées par le CNMH - Section d'Agadir pour cette fin d'année, principalement avec le groupe Hyatt et le Fairmont, démontrant ainsi l'intérêt de l'industrie hôtelière pour l'intégration de jeunes en situation de handicap dans leurs établissements, selon le communiqué.

De même, quatre autres jeunes issus du CNMH - Section Casablanca- et formés en restauration ainsi qu'en services d'étage ont été insérés en milieu ordinaire, au sein des établissements Suites Appart-hôtel, Newrest Maroc et dans un restaurant de la place, ajoute la même source.

Structure à gestion autonome relevant de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, spécialement créée pour servir de cadre à la prise en charge de la question du Handicap, le CNMH, actif depuis 2006, agit pour faciliter aux personnes en situation de handicap (enfants, jeunes et adultes) l'accès à l'éducation, aux activités sociales, aux soins médicaux, au sport et à la formation (depuis 2010).

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité et le CNMH et ses sections régionales remercient chaleureusement les partenaires et les différents contributeurs pour leurs engagements envers les jeunes en situation de handicap mental, conclut le communiqué.