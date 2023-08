Maroc: L'AMMC lance un programme de formation technique sur les produits dérivés avec l'assistance de la CFTC

Rabat — Un programme de formation technique sur les produits dérivés au profit de cadres de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) et d'acteurs de l'écosystème du marché des capitaux marocain été organisé dans le cadre de la collaboration mise en place entre l'AMMC et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Ce programme de formation, tenu du 24 au 28 juillet, a été conçu pour répondre aux spécificités du marché des capitaux marocain dans l'objectif d'accompagner la mise en place du marché à terme d'instruments financiers au Maroc, indique l'AMMC dans un communiqué.

Les thématiques abordées lors de ce programme ont principalement porté sur les aspects fondamentaux des marchés des produits dérivés, tels que l'encadrement juridique et la dimension réglementaire, la régulation et la protection des investisseurs, la supervision et la surveillance du marché, la gestion et maîtrise des risques émanant des produits dérivés, ainsi que les mécanismes de conception des contrats et de compensation des transactions, poursuit la même source.

La formation a été assurée par Kevin Piccoli, directeur adjoint des Affaires Internationales et responsable de l'assistance technique à la CFTC, qui a apporté son expertise et partagé ses connaissances pratiques et techniques dans le domaine.

Interactif, ce programme de formation a également été un espace d'échanges fructueux entre les participants et a permis d'améliorer la compréhension du fonctionnement des marchés des produits dérivés.

Dans le cadre de la collaboration entre l'AMMC et la CFTC, d'autres actions visant à préparer le lancement du marché à terme au Maroc seront organisées au profit de l'ensemble des acteurs concernés de l'écosystème du marché des capitaux.