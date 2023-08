Maroc: Le Salon du Cheval d'El Jadida de retour pour sa 14è édition du 17 au 22 octobre 2023

Casablanca — La ville d'El Jadida accueille, du 17 au 22 octobre 2023, la 14è édition du Salon du Cheval, sous le haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Selon un communiqué de de l'Association du Salon du Cheval, cette nouvelle édition, qui propose une programmation riche et diversifiée, a pour thème "Le Cheval et le Développement Durable".

Il s'agit d'"un thème qui souligne et jette la lumière sur le rapport du cheval et du monde équestre avec la protection et le respect de l'environnement", précise le la même source.

La 14è édition de cet événement équestre prestigieux réaffirme l'engagement du Salon du Cheval d'El Jadida à promouvoir le patrimoine équestre marocain et à sensibiliser sur l'importance de la durabilité.

Dans ce sens, le thème choisi pour cette édition met en avant le rôle du cheval et de la filière équine dans la poursuite des objectifs de développement durable. C'est l'occasion d'engager une réflexion sur les pratiques actuelles et sur les moyens de les améliorer pour assurer un avenir durable pour tous.

Evènement majeur et incontournable dans la promotion de la filière équine, le Salon du Cheval d'El Jadida propose cette année une programmation éclectique qui ravira, aussi bien, le grand public que les professionnels. Elle comporte une variété de compétitions équestres, mettant en valeur le haut niveau des cavaliers et des chevaux du Maroc et d'ailleurs.

Comme chaque année, le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Saut d'obstacles, le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida, ainsi que d'autres championnats de Chevaux Barbes, Arabe-Barbes et Pur-Sang Arabes, seront parmi les temps forts du programme. Les professionnels et le grand public auront ainsi l'opportunité de voir de près la beauté et l'agilité des chevaux, tout en admirant le talent et la maîtrise des cavaliers.

Outre les compétitions, le Salon du Cheval d'El Jadida 2023 sera également l'occasion de participer à une série de conférences et de débats animés par des experts et des chercheurs émérites passionnés de chevaux. Ces sessions offriront aux participants un aperçu des dernières tendances et innovations dans le monde équestre, tout en les invitant à réfléchir à la manière dont ces innovations peuvent contribuer à un monde durable.

Le jeune public n'est pas en reste, plusieurs activités ludiques, et des ateliers pédagogiques, seront organisés tout au long du Salon, pour lui permettre de découvrir le monde du cheval et de comprendre l'importance du développement durable. Des spectacles équestres, mettant en scène des troupes marocaines et internationales de haut niveau, offriront également des moments d'émerveillement pour un public de tous les âges.

Tous les amoureux des chevaux, les passionnés de la nature et les personnes intéressées par le développement durable auront l'occasion de célébrer ensemble le cheval et de réfléchir à son rôle dans notre quête collective d'un avenir durable.

Créée le 20 Mai 2008 sur Hautes Instructions Royales, l'Association du Salon du Cheval est régie par les dispositions du Dahir N°1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 Novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel qu'il a été modifié et complété par le Dahir portant loi N°1-73-288 du 6 Rabie I 1393 (14 Avril 1973). Elle a été reconnue d'utilité publique en 2010 par le décret N°2-10-505 et est présidée par Charif Moulay Abdallah Alaoui.

Elle a pour missions d'organiser le Salon du Cheval d'El Jadida, d'oeuvrer à l'instauration de canaux de coopération, d'association et de communication avec les institutions gouvernementales, le secteur privé, la société civile et les salons similaires au Maroc et à l'étranger, d'encourager toute activité visant le développement et la promotion de la filière équine pour en particulier le développement socio-économique du monde rural, de mettre en valeur le riche patrimoine culturel national lié au cheval ainsi que les traditions équestres du Royaume, et d'encourager le développement des métiers du cheval.