Sénégal: Les 109 lauréats du Concours général honorés par le Président Sall

Dakar — Le chef de l'Etat, Macky Sall, a rendu hommage lundi aux 109 lauréats de l'édition 2023 du Concours général, qu'il exhorte à rester meilleurs dans les études et dans la vie de tous les jours.

« Chers lauréats et lauréates, après une année de dur labeur, vous méritez les honneurs qui vous sont rendus aujourd'hui devant vos parents et devant la Nation sénégalaise. Je suis fier de vous. Vous êtes des exemples pour notre jeunesse. Vous êtes offerts en viatique pour que vous restiez parmi les meilleurs et la vie de tous les jours », a-t-il dit.

Il présidait la cérémonie officielle de remise des distinctions aux lauréats du Concours général en présence du Premier ministre, Amadou Ba, du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, de Cheikh Oumar Hanne, ministre de l'Education nationale, de la ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Mariama Sarr, et du parrain, Daniel Cabou.

« Opportunités et défis de l'intelligence artificielle (IA) dans le système éducatif sénégalais » est le thème retenu pour la présente édition de ce concours récompensant les meilleurs élèves des lycées sénégalais.

Cette année, le discours d'usage a été prononcé par Coumba Niang, formatrice au centre régional de formation des personnels de l'éducation de Fatick.

« Nos lauréats et lauréates ont du mérite », a indiqué le chef de l'Etat, félicitant « Cheikh Thioub du lycée d'excellence de Diourbel et Safiatou Koné de Mariama Ba pour leurs excellents résultats ». Selon lui, les élèves doivent pour la suite de leur parcours s'inspirer des qualités humaines et professionnelles de leur parrain, Daniel Cabou.

Le président de la République a déploré l'absence, cette année, de certains prix et accessits en histoire, portugais, russe, latin, grec. « Nos brillants récipiendaires du jour ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Je remarque en effet que pour plusieurs disciplines aussi bien en classe de première qu'en classe de terminale, les premiers et deuxième prix n'ont pas été attribués », a-t-il relevé.

Il a souligné l'urgence de réfléchir « ensemble sur les causes de ces contre-performances afin d'améliorer les résultats des prochaines éditions ».

« L'année prochaine, s'il plaît à Dieu, je ne présiderai pas cette cérémonie, mais je serai toujours là de tout coeur avec l'école sénégalaise [...], a lancé Macky Sall sous des applaudissements nourris.

D'après le directeur de l'enseignement moyen-secondaire général, l'édition de cette année du Concours général s'est déroulée dans de bonnes conditions.

Il est revenu sur la participation massive notée cette année avec 3 054 candidats du public comme du privé, contre 2 722 en 2022, soit 332 candidats de plus. « En 2009, nous avons eu 973 mentions, dont seulement 4 mentions très bien ; en 2012, nous avions 2 048 dont 9 mentions très bien ; en 2023, nous avons eu 8 212 mentions dont 145 mentions très bien ».

Il a relevé que pour la période comprise entre 2022 et 2023, 614 mentions de plus ont été enregistrées. Ces performances illustrent, à l'en croire, la santé du système éducatif sénégalais. Elles (ces mentions) sont, dit-il, « le fruit de vos énormes investissements et surtout des efforts pour apaiser le climat social ».