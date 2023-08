Sénégal: Le président Macky Sall invite les Sénégalais à « saisir les opportunités de l'Intelligence artificielle »

Dakar — Le chef de l'Etat, Macky Sall, a invité lundi les Sénégalais à "saisir les opportunités de l'intelligence artificielle sans se perdre dans le nivellement par le bas de notre société et de notre système éducatif".

"Nous avons vu en pleine pandémie comment la technologie moderne a pu soutenir les secteurs clés de la santé, de l'éducation, du travail, du commerce d'une part (...), a-t-il rappelé, au cours de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général.

"Opportunités et défis de l'Intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais" de l'édition 2023 de ce concours destiné à récompenser les meilleurs élèves des lycées sénégalais.

Le président de la République a toutefois pointé "les dérives de l'intelligence artificielle, devenue, selon lui, par son usage dévoyé, une fabrique de fake news qui répandent à grand débit la tromperie, la manipulation, la haine, le radicalisme et la violence".

Il a invité à une meilleure utilisation de cette technologie qui suscite beaucoup de craintes. Selon lui, "l'intelligence artificielle nous plonge dans un tourbillon où s'entremêlent progrès, incertitudes et interrogations". "C'est ce qui arrive quand l'Intelligence artificielle nous rend paresseux à la lecture, à l'écriture et, plus grave encore, à la réflexion", a fait remarquer Macky Sall.

Il a dégagé des pistes de réflexion devant permettre d'éviter de tomber dans ce travers. "Nous devons chercher à trouver des voies et moyens pour transmettre à nos enfants nos valeurs de culture et de civilisation. Ils sont exposés à longueur de journée à d'autres modes de pensée, d'action et de vie, souvent véhiculés par des gens sans qualification, qui s'arrogent prétentieusement le titre d'influenceur", a-t-il exhorté.

Il suggère de "voir comment protéger la vie privée quand elle est constamment épiée et exposée à la frénésie des réseaux sociaux". Il préconise aussi de "sauvegarder l'avenir du travail", faisant valoir que "la robotique élimine par millions des corps de métiers, et pas seulement manuels".

"Ces questions montrent l'ampleur de la complexité de la tâche qui nous attend si nous voulons saisir les opportunités de l'intelligence artificielle et prendre en charge les défis qu'elle pose dont le premier est d'éviter le nivellement par le bas de notre société et notre système éducatif », estime-t-il.