Congo-Kinshasa: 9es Jeux de la Francophonie - Anatole Collinet Makosso à Kinshasa

Le Premier ministre du Congo Brazzaville, Anatole Collinet Makosso, a félicité le gouvernement Sama Lukonde pour le succès réalisé dans l'organisation des 9es Jeux de la Francophonie. Il a réitéré la détermination de son pays à préserver les bonnes relations de coopération avec la République démocratique du Congo (RDC).

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu 29 juille à la Primature son homologue de la République du Congo, Anatole Collinet Makosso, venu représenter le président Denis Sassou N'Guesso aux 9es Jeux de la Francophonie, qui ont été lancés le 28 juillet dans la soirée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette rencontre des deux chefs de gouvernements s'est articulée non seulement sur les Jeux de la Francophonie, mais aussi sur les relations de coopération qui ont toujours existé entre les deux pays.

S'exprimant devant la presse, le Premier ministre du Congo Brazzaville a commencé par féliciter les autorités de la RDC, notamment le président Félix Antoine Tshisekedi et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour la réussite de l'organisation de la 9e édition des Jeux de la Francophonie. Anatole Collinet Makosso a, par ailleurs, réitéré la détermination de son pays à toujours privilégier les relations de coopération entre Kinshasa et Brazzaville « J'ai eu l'honneur d'être reçu par le Premier ministre avec qui nous avons célébré le succès de ces 9es Jeux de la Francophonie organisés hier avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'énergie, la cérémonie d'ouverture riche en couleur. J'ai tenu à traduire la satisfaction de la délégation congolaise et adresser mes félicitations au gouvernement de la République démocratique du Congo, au Premier ministre qui a été à la manoeuvre, bien entendu et à son Excellence Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a coordonné toute cette activité de grande importance », a déclaré le chef du gouvernement du Congo Brazzaville.

%

De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salué la présence à Kinshasa de son homologue du Congo-Brazzaville. Il a martelé sur le fait que les deux pays ont tout intérêt à se préserver mutuellement dans l'intérêt supérieur des populations. «D'abord, je voudrais ici remercier le Premier ministre pour cette visite qui est un prolongement au fait de sa représentation de son Excellence Monsieur le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, à ces 9es Jeux de la Francophonie où il participe effectivement avec une forte délégation. Hier, nous avons été ensemble à l'ouverture. Nous avons choisi d'avoir ce moment de rencontre ce matin à la suite d'une autre rencontre que nous avions déjà eue. Cette fois-là, à Brazzaville où j'avais été si chaleureusement accueilli et pour faire suite aux échanges que nous avions déjà eus. », a souligné Sama Lukonde. Cette rencontre entre le Premier ministre de la RDC et son homologue du Congo-Brazzaville prouve à suffisance les relations de bon voisinage de ces deux pays condamnés naturellement à vivre ensemble et à privilégier la paix et la sécurité.