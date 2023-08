Afrique Centrale: Sama Lukonde plaide pour le rapprochement RDC-Angola pour déclencher l'intégration économique de l'Afrique centrale

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a estimé que le rapprochement RDC-Angola, deux géants au coeur de l'Afrique, pourrait constituer le point de départ de l'intégration économique de toute l'Afrique centrale, maillon essentiel pour la création d'une grande zone de libre-échange en Afrique subsaharienne.

Il l'a dit ce lundi 31 juillet à l'ouverture du Forum économique RDC-Angola. Il a estimé que ces assises devraient contribuer à l'émergence d'un partenariat mutuellement bénéfique dans une Afrique en quête de son identité.

« Nos deux pays possèdent des ressources naturelles abondantes, notamment des minéraux, tels que le diamant, le cuivre, le pétrole, de la faune et de la flore riche en biodiversité, des terres arables et des ressources halieutiques qui constituent une base économique solide pour un développement durable. J'estime que ce forum va renforcer les liens commerciaux et économiques entre nos deux pays en encourageant mutuellement le partenariat et les investissements », a indiqué Jean-Michel Sama, dans les propos repris sur le site du ministère de l'Economie nationale.

Le ministre de l'Economie nationale, Vital Kamerhe, a rappelé la volonté du gouvernement de la RDC de participer, de manière efficiente, à la renaissance africaine :

« Ce Forum porte en lui-même l'ambition de poser le socle de l'intégration régionale. La RDC et l'Angola, pays voisins, pays frères unis par une même histoire et les mêmes traditions, se doivent de se retrouver, dépouillés de toutes les distances que les tragédies ont installées depuis longtemps. Nous sommes nourris par la même source des valeurs africaines et nous avons le devoir de retrouver le chemin que nos ancêtres avaient jadis tracé ».

Pour Vital Kamerhe, il est temps de permettre enfin à l'Afrique de réaliser le rendez-vous avec sa propre histoire et de cesser d'être un simple réservoir des matières premières pour les autres.

Un vaste marché

Le ministre angolais de l'Economie et de la Planification Mario Augusto Caetano Joâo a fait remarquer que « ce forum est bénéfique, non seulement pour les deux pays frères et amis, mais aussi pour toute l'Afrique ».

« L'Angola en tant que pays frontalier à la RDC doit profiter du vaste marché qu'offre la densité de la population congolaise en saisissant les opportunités d'investissement notamment dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de pêche, de la santé, de produits pharmaceutiques », a-t-il ajouté.

Trois sessions vont marquer ce Forum : Coopération économique entre la RDC et l'Angola, les Opportunités d'affaires et investissements » et la Circulation des biens et des personnes, et sécurité aux frontières communes.