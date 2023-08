Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT et le PCC liés par un mémorandum d'entente

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, et le ministre assistant au département international du comité central du Parti communiste chinois (PCC), Zhou Rui, ont signé le 31 août à Brazzaville un mémorandum d'entente d'une durée de quatre ans sur les échanges et la coopération.

Le but est de fournir un cadre de coopération, de faciliter et de renforcer la collaboration entre les deux partis sur une base non exclusive, dans des domaines d'intérêt commun. « La signature de ce mémorandum est une base solide parce que nos partis ont établi leurs relations depuis 32 ans. Nous avons aussi une base très solide au niveau politique, car nous sommes des partis au pouvoir depuis très longtemps et menons des efforts pour le développement économique dans chaque pays pour promouvoir l'inflation entre les pays, défendre la justice et l'équité », a déclaré Zhou Rui.

En effet, les deux formations politiques ont convenu de coopérer dans le renforcement des échanges de haut niveau et promouvoir les visites mutuelles des dirigeants des deux partis ; l'approfondissement d'un partage d'expériences et l'apprentissage mutuel sur l'organisation du parti et la gouvernance. Il s'agira aussi de renforcer la coopération en matière de formation des cadres, approfondir la coopération dans le cadre de l'initiative la ceinture et la route ; maintenir la coopération et la coordination sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun ; encourager et soutenir les échanges entre les organisations des jeunes et des femmes des deux partis.

Selon le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, ce document paraphé au siège du parti à Brazzaville vise, entre autres, à renforcer et à densifier les relations de coopération vieilles de plus de trente ans entre les deux partis au pouvoir dans leur pays respectif. « C'est après cette expérience accumulée que les deux partis ont pu signer ce document qui stabilise et renforce les relations entre eux », a résumé en substance le secrétaire général du PCT.

Notons que la délégation du PCC séjourne actuellement à Brazzaville dans le cadre de la poursuite des échanges entrepris lors du séjour de la délégation du PCT en Chine, il y a deux mois.