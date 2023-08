Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Des exercices consacrés à la clôture de la journée VIP

La clôture de la journée VIP de l'exercice tactique interarmées, quatrième édition de la Manoeuvre du commandement des écoles (Maneco 4) initiée par les Forces armées congolaises (FAC), a été marquée par l'organisation de plusieurs activités ayant pour but de préparer les élèves stagiaires à l'exercice de commandement.

« A chaque début d'année, il y a une instruction particulière du chef d'état-major général des FAC qui donne le cap et la voie à suivre dans le domaine de l'instruction et de la formation tout au long de l'année par les unités des FAC. Cette année le choix de cette manoeuvre a été mis en exergue aujourd'hui dans le cadre de la Maneco par rapport aux objectifs fixés par le chef d'état-major général des FAC. C'est la quatrième édition de cette manoeuvre », a indiqué le général de brigade Charles Victoire Bantadi, commandant des écoles des FAC. « Ils font la synthèse de tous les enseignements reçus tout au long de l'année, pour que nous puissions les évaluer en tant que commandement des écoles, encadreurs et formateurs », a-t-il ajouté.

Placés sous la coordination du chef d'état-major général des FAC, le général de division Guy Blanchard Okoï, les exercices de poste de commandement intitulés "Quatrième édition de la manoeuvre du commandement des écoles", « Opération Falaises », ont été dirigés par le chef d'état-major du commandement des écoles, le colonel Jean Pierre Bouka.

%

Ils ont mis en situation 171 stagiaires issus, entre autres, de l'Ecole nationale des sous-officiers de Gamboma, du Centre d'instruction de Makola et de l'Académie militaire Marien-Ngouabi dans la grande structure. Il est question de contrôler la capacité des cadres et stagiaires du commandement des écoles à concevoir et conduire un exercice tactique interarmées.

A noter que la manoeuvre s'est déroulée en présence du commandement des FAC. La toute dernière, notamment la troisième édition, a eu lieu en 2022.

Les commandants des grandes armées et chefs de corps appelés à s'approprier l'ensemble des conclusions

Outre la clôture de la journée VIP de l'exercice tactique interarmées Maneco 4, une semaine durant, les commandants des grandes armées et chefs de corps des FAC avaient travaillé sans relâche dans le cadre d'un séminaire dédié à l'harmonisation de leurs aptitudes selon le plan de travail annuel des FAC.

Pour le chef d'état-major général des FAC, les préoccupations soulevées par les bénéficiaires en matière de solde, en termes de régularisation des accessoires de solde, de rattachement au mode règlement Ecole-Service et de durée de contrôle affectant le moral et la discipline de la troupe ont été bien prises en compte par la hiérarchie....

« Il en est de même de la problématique des budgets de fonctionnement de vos structures respectives ; tous ces sujets d'intérêt majeur seront portés à la haute attention du ministre de la Défense nationale et des suggestions que nous espérons idoines. Mais pour autant importantes soient-elles, ces suggestions ne sont pas insurmontables ou irréversibles. En effet, elles ne doivent en aucun cas affecter votre détermination et vos capacités de chef à rechercher et trouver des solutions palliatives pour le bon fonctionnement de vos unités... », a-t-il poursuivi, s'adressant aux commandants des grandes armées et chefs de corps des FAC.