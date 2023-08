Angola: Une députée défend la mise en oeuvre et l'accélération de la zone de libre-échange

Luanda — La députée Ruth Mendes a défendu ce lundi la nécessité pour les femmes parlementaires de rédiger des lois susceptibles de contribuer à leur autonomisation ainsi qu'à l'accélération et à la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA).

S'exprimant lors de la table ronde sous le slogan "Partager la sagesse et la force des femmes pour construire la paix et accélérer la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA)", elle a souligné que l'engagement à autonomiser les femmes contribuera à l'amélioration des conditions de plus de 70% des femmes travaillant dans le commerce transfrontalier.

Egalement présidente de la Commission de la défense, de la sécurité nationale, de l'ordre intérieur, des anciens combattants et vétérans de la patrie de l'Assemblée nationale, Ruth Mendes a reconnu que le commerce transfrontalier est bien une réalité, citant l'exemple de Luvo, Santa Clara et certains commerces de l'est de l'Angola.

"La question du commerce transfrontalier commence à émerger maintenant avec le marché libre auquel l'Angola a adhéré, mais, en ce qui concerne les politiques destinées aux femmes qui pratiquent le commerce transfrontalier, il n'y a toujours pas de politique concrète par rapport au travail qui devrait à leur profit", a-t-elle dit.

La députée a déclaré que l'égalité des sexes est un processus qui, ces derniers temps, a commencé à gagner plus d'espace, avec l'apparition des femmes dans les organes de prise de décision.

%

La présidente du groupe des femmes parlementaires, Teresa da Silva Neto, souligne que, dans le cadre de la politique de genre, il y a eu plusieurs avancées en faveur de la protection des femmes africaines, en mettant l'accent sur le protocole de Maputo, adopté en 2013 par la Syndicat.

Elle a également cité la Déclaration solennelle sur l'égalité des sexes en Afrique et le Protocole sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté en 2016.

"Malgré ces avancées, la promotion des femmes africaines reste confrontée à plusieurs défis, car elles font toujours l'objet de diverses formes de discrimination", a-t-elle souligné.

Selon elle, le groupe de femme parlementaire espère pouvoir créer une plate-forme de discussions et de réflexion sur les niveaux déjà atteints par les femmes en Afrique, et en Angola en particulier.

La table ronde sous le slogan « Partager la sagesse et la force des femmes pour construire la paix et accélérer la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) », visait à commémorer solennellement la Journée de la femme africaine, à rencontrer des femmes qui oeuvrent pour l'autonomisation des femmes en Angola et en Afrique, réfléchir sur les politiques existantes et comment elles peuvent être enrichies en faveur des femmes africaines.

Au cours de la table ronde, la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, ainsi que les présidents de groupes parlementaires et les plus anciens députés de l'Assemblée nationale ont été honorés.

Les données disponibles indiquent que la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) représente une énorme opportunité pour les pays africains de sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté et d'augmenter les revenus de 68 millions supplémentaires qui vivent avec moins de 5,50 dollars par jour.

Avec la mise en oeuvre de l'AfCFTA, les mesures de facilitation des échanges qui réduisent la bureaucratie et simplifient les procédures douanières généreraient environ 300 millions de dollars sur les 450 millions de dollars de gains potentiels.

La mise en oeuvre de l'AfCFTA contribuerait à mettre en branle les nombreuses réformes profondes nécessaires pour accroître la croissance à long terme dans les pays africains.

L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) créera la plus grande zone de libre-échange au monde, mesurée par le nombre de pays participants.

Le pacte établit le rapport entre 1,3 milliard de personnes dans 55 pays avec un produit intérieur brut (PIB) combiné de 3,4 milliards de dollars.