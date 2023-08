Algérie: Examen de la coopération algéro-tanzanienne en matière énergétique

ALGER — Le Secrétaire général par intérim du ministère de l'Energie et des Mines, Miloud Medjelled a reçu, lundi, le Secrétaire général adjoint du ministère tanzanien de l'Energie, Athumani Mbuttuka avec qui il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération dans le domaine des hydrocarbures et de l'électricité, a indiqué un communiqué du ministère.

Tenue au siège du ministère de l'Energie, la rencontre a permis de passer en revue les derniers développements concernant le plan d'action des experts des deux pays dans l'objectif d'examiner les possibilités de coopération dans le domaine des hydrocarbures (pétrole brut et produits raffinés), du stockage et de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers", a précisé le ministère dans son communiqué.

A cette occasion, M. Medjelled a réitéré la volonté de l'Algérie de renforcer les relations bilatérales et d'intensifier les échanges avec les pays africains, notamment dans le cadre de la stratégie de développement des deux groupes publics en l'occurrence Sonatrach et Sonelgaz visant à s'ouvrir sur le marché africain, selon la même source.

Dans le même sillage, le Secrétaire général par intérim a affiché "la disponibilité de l'Algérie à assurer à la Tanzanie l'appui et l'accompagnement nécessaires, et à partager son expérience dans ces domaines", a conclu le ministère.