Afrique: 9es Jeux de la Francophonie - Patrick AChi félicite Félix Tshisekedi et Sama Lukonde

En séjour à Kinshasa où il est venu représenter le président Alassane Ouattara aux 9es Jeux de la Francophonie, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, a été reçu le 28 juillet à la Primature par le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.

Les chefs des gouvernements ont eu un tête-à-tête focalisé sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo (RDC). Actualité oblige, le chef du gouvernement ivoirien a félicité la RDC, son président et son Premier ministre pour avoir relevé ce défi majeur dans l'organisation des Jeux de la Francophonie. «Nous avons été instruit par son Excellence Monsieur le président de la République, Ouattara, à qui, son frère, le président Tshisekedi a demandé qu'il puisse venir à ces Jeux de la Francophonie. Le président m'a délégué ainsi que le ministre des Sports, le ministre de la Culture et de la Francophonie, ainsi que le ministre gouverneur de district pour venir le représenter à ces 9es Jeux de la Francophonie. Pour nous, c'est également une occasion de traduire les rapprochements des relations entre nos deux pays, nos deux chefs d'État, mais également avec le Premier ministre, une occasion de faire un tour d'horizon de nos relations bilatérales sur un certain nombre des questions qui sont d'actualité, mais également qui touchent à nos secteurs publics privés et de jeter un regard sur l'avenir pour voir comment renforcer ces relations-là », a déclaré Patrick Achi à la presse.

Et d'ajouter : « Donc, ça sera un plaisir pour nous de voir bien sûr, après la cérémonie d'ouverture, nos athlètes qui vont compétir en espérant qu'ils gagnent les médailles. Tout à l'heure avec Monsieur le Premier ministre nous avons essayé de voir les chances des uns et des autres. Mais le plus important, c'est que la fête soit belle et on voulait saisir l'occasion pour féliciter la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi, surtout le Premier ministre qui était au four et au moulin pour avoir réussi cet événement majeur que la Côte d'Ivoire a eu l'occasion de réaliser il y a quelques années quand on sait que ce n'est pas quelque-chose de facile. Félicitations à la République démocratique du Congo, très heureux d'être là, très heureux de l'accueil que nous avons reçu ».

Jean-Michel Sama Lukonde a salué la visite de son homologue ivoirien qui vient renforcer les relations bilatérales entre les deux pays amis. « Tout d'abord, je voudrais dire que je souhaite la bienvenue ici au Premier ministre, Patrick, qui est venu présenter les civilités ici à la Primature de la République démocratique du Congo, à l'occasion de sa visite où il représente le président Ouattara à ces Jeux de la Francophonie. Et donc c'est une occasion pour nous d'abord de nous rencontrer en tant que pays frères, réaffirmer l'engagement que nous avons envers nos pays respectifs et notre collaboration bilatérale. Ici bien sûr, nous avons cette question de la Francophonie où nous avons mis en avant cet accueil qui doit être bien fait pour tous les athlètes et toutes ces compétitions sportives qui doivent démarrer dès 18 heures. La Côte d'Ivoire prendra activement part à ce grand rendez-vous sportif et culturel, à travers les différentes compétitions organisées. Et le coup d'envoi des Jeux a été donné avec franc succès le même vendredi, un pari gagné pour la RDC, grâce à la détermination du président Félix Tshisekedi, soutenu par le gouvernement Sama Lukonde.