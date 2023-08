Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Aout 2023

Niger : Soutien aux nouvelles autorités- Le Cnsp appelle la population invite à ne pas s’en prendre aux chancelleries étrangères

Le conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp) a, dans un communiqué publié, ce dimanche 30 juillet 2023, appelé la population à s’abstenir de tout acte de vandalisme et de destruction de biens publics et privés et à ne pas s’en prendre aux chancelleries étrangères au Niger.« Le Cnsp lance un appel au calme et à la sérénité. Nous vous invitons à ne pas céder à l’escalade et de vous abstenir de tout acte de vandalisme visant à la destruction de biens publics et ou privés’’ peut-on lire sur le communiqué du Cnsp qui indique que « les chancelleries étrangères ne doivent pas faire également l’objet de menaces, de destructions et d’attaques ».Le Cnsp rassure la population que les nouvelles autorités du pays ont pris ‘’toutes les dispositions pour assurer l’ordre et la sécurité publique’’ avant de les inviter, par conséquent, « à ne pas céder à la panique » tout en leur demandant de ‘’vaquer librement à leurs occupations’’

Guinée : Sanctions contre le Niger- Conakry se désolidarise de la Cédéao

La République de Guinée s'est désolidarisée lundi, des sanctions prises par la Cédéao contre le Niger, l'invitant à se pencher sur le sort des migrants africains en Tunisie et dans la Méditerranée, en lieu et place du sort de « présidents déchus ». ( Source:africaguinee.com)

Mali : Politique- La cachette de Boubou Cissé en feu

L'ancien Premier ministre d'IBK, Dr. Boubou Cissé, est en cavale au Niger depuis plusieurs années alors qu'il fait l’objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice de son pays. Mais le Niger est dans la tourmente politique avec la révolution de palais qui a conduit à l'éviction de Mohamed Bazoum du pouvoir. Un groupe d'officiers a pris le pouvoir en lieu et place d'un chef d'Etat foncièrement hostile aux autorités maliennes actuelles. Les nouveaux maîtres de Niamey, la capitale nigérienne, pourraient donner suite au mandat émis par la justice malienne en faisant arrêter Dr. Boubou Cissé. Les officiers qui ont pris le pouvoir au Niger ont clairement expliqué leur envie de collaborer avec les autorités maliennes sur le plan sécuritaire. ( Source :abamako.com)

Nigeria : Le chef des armées de Tinubu avertit Tchiani - « Nous sommes prêts à intervenir… »

L’armée nigériane est prête à intervenir au Niger pour rétablir la démocratie rompue le 26 juillet dernier par un coup d’Etat perpétré par le Général Abdourahmane Tchiani. L’annonce a été faite par le général Christopher Musa, le chef des armées du Nigeria.« Vous avez entendu ce que le président a dit, si les problèmes se poursuivent, des mesures seront prises. Il a dit que personne ne soutiendrait une prise de contrôle du pouvoir par les militaires. C’est inacceptable. Nous défendons la démocratie et cela doit continuer. Et nous allons faire exactement ce que dit le président », a déclaré le chef d’Etat major des armées du Nigéria. Le chef des armées du Nigéria prévient que ses hommes interviendront lorsque l’ordre lui sera donné. (Source :africaguinee.com)

Togo : Santé –Kpatcha Gnassingbé est de retour à Lomé

Beaucoup ont pensé à un exil définitif du demi-frère de Faure Gnassingbé lorsque celui-ci quittait la terre togolaise le 23 mars dernier pour Libreville au Gabon. Il n’en est rien, Kpatcha Gnassingbé est de retour à Lomé où il a réintégré sa salle d’hospitalisation au Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio (CHU S.O.). Il faut croire que Kpatcha Gnassingbé va devoir purger toute sa peine pour espérer gouter à la liberté et se soigner convenablement. L’ancien ministre de la Défense condamné à 20 ans de prison dans une affaire d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, après 4 mois passé au Gabon, se retrouve à Lomé dans les mêmes conditions qu’avant son départ précipité. Visiblement, le Chef de l’Etat togolais Faure Gnassingbé demeure insensible aux nombreux appels à la libération de son demi-frère Kpatcha Gnassingbé. (Source :alome.com)

Benin : Commerce transfrontalier- Le gouvernement ferme sa frontière avec le Niger

Les pays limitrophes du Niger, membres de la Cédéao, appliquent déjà les sanctions décidées dimanche par le sommet des chefs d’État de l’institution régionale. Par exemple, le Bénin a fermé sa frontière avec le Niger, la porte d’entrée de toutes les importations qui transitent par le port de Cotonou. Le Bénin a fermé sa principale frontière avec le Niger dès dimanche, juste après le sommet. Selon nos informations, toutes les activités au port de Cotonou qui concernent le Niger sont suspendues. Plusieurs sources rapportent que de nombreux camions en route pour Niamey, transportant des conteneurs et du vrac chargé au port de Cotonou, sont actuellement bloqués à la frontière, côté Bénin. En revanche, les voyageurs sont autorisés à circuler( Source :Rfi)

Sénégal : Manifestations- Deux décès enregistrés à Ziguinchor …

Deux jeunes ont succombé à leurs blessures, lundi, à la suite des manifestations violentes qui ont éclaté dans les rues de Ziguinchor (sud), après le placement sous mandat de dépôt de l’opposant Ousmane Sonko, leader de l’ex parti Pastef les Patriotes, a appris l’Aps de source hospitalière. La première victime, qui était admise dans un hôpital, a succombé à ses blessures après avoir été blessée dans ces manifestations. La seconde personne décédée a rendu l’âme au moment de son évacuation vers une structure sanitaire, a indiqué à l’APS une source hospitalière. La circulation est fortement ralentie, voire à l’arrêt. Trois personnes ont été blessées dans les échauffourées. Six autres ont été interpelées, selon une source policière. (Source : adakar.com)

Rca : Référendum constitutionnel- Le « Oui » l’emporte à 92 %

Le dimanche 30 juillet 2023, environ 1 800 000 électeurs devaient participer au référendum constitutionnel organisé en République centrafricaine. Les résultats préliminaires du décompte des voix sont en train d’émerger, comme le rapporte Centrafrica. Selon la Direction nationale de campagne (DNC), les premiers résultats indiquent une nette victoire de la campagne du "oui" avec 92% des voix, tandis que la campagne du "non" a recueilli environ 8%. Ces résultats partiels regroupent 70% des 10 arrondissements de la capitale Bangui, 40% des 20 préfectures du pays et 70% des suffrages exprimés à l’étranger. Thierry Patrick Akoloza, le rapporteur général de la commission des opérations électorales, en a fait l’annonce. (Source :abangui.com)

Côte d’Ivoire : Lutte contre la drogue- Du cannabis dissimulé dans des produits alimentaires à Kanawolo

Un dealer répondant aux initiales T.B. a été appréhendé le 29 juillet 2023 à 21h 30 min à Kanawolo (Niakaramadougou) par les éléments de la Cellule anti-drogue de la gendarmerie de Bouaké. Ce, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de drogues, stupéfiants et de médicaments de qualité inférieure et falsifiés. En effet, lors d'une fouille au poste de contrôle, un camion transportant des produits alimentaires (huile) a été intercepté. A l'intérieur se trouvait une importante quantité de drogue : 21 blocs de cannabis, 1300 joints roulés et 5 paquets d'emballage. Le suspect arrêté est identifié comme étant T.B, un Ivoirien de 30 ans, reconnu comme étant un dealer. Les produits saisis ont été placés en sécurité. Quant au suspect, il a été gardé à vue à la Cellule anti-drogue de Bouaké. Une enquête est en cours pour établir toutes les ramifications de ce trafic de drogue. Source :Fratmat.info)