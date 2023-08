Angola: João Lourenço réaffirme son engagement pour l'émancipation des femmes

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réaffirmé, ce lundi, son engagement personnel et sa détermination en faveur de l'émancipation sociopolitique de la femme, tout en la félicitant pour la Journée de la femme africaine qui se célèbre ce lundi.

Dans une publication sur le réseau social Facebook, João Lourenço considère l'émancipation des femmes "un chemin sans retour" et reconnaît "dans cet être particulier le don de générer, soigner et gérer des familles, mais aussi le génie de créer des idées et de diriger des nations".

L'homme d'État angolais a félicité "les dames pour les conquêtes qu'elles réalisent dans la longue lutte pour leur autonomisation".

La Journée de la femme africaine est célébrée chaque année le 31 juillet. Son institutionnalisation remonte à 1962 lors de la Conférence des femmes africaines à Dar-Es-Salaam, en Tanzanie.

L'Organisation panafricaine des femmes a été créée à la même Conférence.

La date vise à rendre hommage aux femmes, pour leur rôle important dans la préservation et la transmission des valeurs civiques et morales, ainsi que dans le renforcement de la cohésion et de l'unité des familles, en tant que noyau fondamental de la société.