Congo-Brazzaville: Forum international du secrétariat - L'APASC restitue les travaux

La présidente de l'association professionnelle des assistantes et secrétaires du Congo (APASC), Virginie Léopoldine Batchy, a organisé, le 27 juillet à Brazzaville, une cérémonie de restitution des travaux du Forum international des secrétaires couplée à la remise officielle des attestations de participation.

Face aux partenaires stratégiques de l'APASC, l'occasion a été propice pour restituer les thèmes« L'intelligence émotionnelle », « maintenir le dialogue avec son manager » et « prendre sa carrière en main, en devenant indépendante ». La particulière au conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, Anniele Joëlle Poaty, a expliqué les liens existants entre les métiers du secrétariat, de l'assistanat de direction et l'intelligence émotionnelle qui se trouve être la capacité pour un individu à percevoir, comprendre, maîtriser et exprimer une émotion qui lui est propre et à distinguer et décoder une émotion chez l'autre. Cette forme d'intelligence va au-delà des capacités cognitives et intellectuelles traditionnelles, a-t-elle renchéri.

La présidente de l'APASC a rappelé l'importance des métiers de secrétaire et d'assistant de direction dont le premier est chargé d'une large palette de tâches aussi importantes les unes que les autres pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Il s'agit notamment de la réception des clients, la gestion et le classement des dossiers, la correspondance, les tâches de bureau, etc. Par contre, l'assistant de direction exerce le rôle d'intermédiaire entre les dirigeants et les salariés de la société en véhiculant les décisions prises lors des réunions.

Au regard de l'importance de ces deux métiers, le délégué des ressources humaines à la direction générale des impôts et domaine, Bon Mpan Boris, s'est engagé en ces termes : « Nous envisageons d'élargir la formation des secrétaires et assistants jusque dans les départements du Congo ». En outre, le conseiller administratif de la Société nationale des pétroles du Congo , Gabriel Mobiassekoua, a indiqué que la structure dont il a représenté continuera d'oeuvrer davantage pour l'émergence des métiers du secrétariat et de l'assistanat de direction.

« La maîtrise du français et de l'anglais, de l'outil informatique, le savoir-faire et le savoir-être ainsi que l'intelligence émotionnelle sont, entre autres, les atouts pour ceux qui s'intéressent aux deux métiers en débat », a-t-elle ajouté, avant de signaler qu'au mois d'octobre 2024 les membres du Faprosa se réuniront au Togo pour une autre session ordinaire.