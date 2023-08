Congo-Brazzaville: Coopération - L'ambassade du Maroc célèbre la fête du Trône

L'ambassade du royaume du Maroc au Congo a commémoré, le 30 juillet au grand hôtel de Kintélé, le 24e anniversaire de l'accession du roi Mohammed VI au trône. Saluant l'excellence des relations qui unissent le Congo et le Maroc, le chargé d'Affaires, Ahmed Agargi, a rappelé à l'assistance les progrès réalisés par son pays sous le règne du roi Mohammed VI.

La fête du Trône a été célébrée en présence du ministre délégué à la Décentralisation et au Développement local, Juste Désiré Mondélé, représentant du gouvernement, des autorités politico-administratives, des chefs de missions diplomatiques accrédités au Congo et autres invités de marque. Dans son mot d'usage, Ahmed Agargi a déclaré que la fête du Trône est l'occasion de « faire le point des réformes institutionnelles et des projets de développement mis en oeuvre au service du citoyen ». Il s'agit, a-t-il précisé, d'un moment d'exaltation qui réaffirme l'attachement des Marocains à leur souverain.

« Il y a lieu de rappeler à cette mémorable occasion, qu'au cours de ces 24 ans de règne, Sa Majesté le roi Mohammed VI a mené son peuple vers plus de modernité, de progrès et de prospérité. Le tout, dans un climat de paix, de sérénité et dans le respect des traditions. Sous sa conduite éclairée, le Maroc s'est lancé dans un vaste chantier de réformes profondes alliant ouverture politique, développement économique et progrès social selon une approche globale et intégrée, mettant l'élément humain au centre des préoccupations », a souligné le diplomate marocain.

Parlant de l'organisation interne de son pays, Ahmed Agargi a indiqué que le Maroc a toujours fait de l'évolution dans la continuité un credo fondateur de sa pratique politique mise en oeuvre à l'avantage d'une série de trois atouts institutionnels, identitaires et politiques : l'institution monarchique constitue le symbole de la pérennité de l'Etat et le garant de l'unité du pays ; l'attachement, sous l'institution de la Commanderie des croyants, à l'islam dans la tradition du rite Malékite ; le sentiment national permet au Maroc de fédérer les multiples composantes de son identité nationale aux appartenances multiculturelles arabo islamique, amazighe, sahraoui-hassani, africaine, hébraïque et méditerranéenne.

D'excellents rapports avec le Congo

A propos de la coopération bilatérale avec le Congo, le chargé d'affaires a salué « l'excellence des relations entre Brazzaville et Rabat, qui se développent au mieux dans le cadre de la coopération sud-sud. « Les relations entre le Maroc et le Congo sont riches d'histoire d'amitié et de fraternité. Elles ont connu une forte impulsion au lendemain des visites royales effectuées à Brazzaville, en février 2006 et en avril 2018. Celles-ci sont confortées par l'excellence des liens fraternels et d'estime mutuel entre les chefs d'Etat des deux pays, Sa Majesté le roi Mohammed VI et son homologue, Son Excellence Denis Sassou NGuesso », a-t-il renchéri.

Evoquant le volet économique, le diplomate marocain a affirmé que les opérateurs privés des deux pays jouent aussi un rôle capital dans la promotion du partenariat, avec trois banques marocaines implantées au Congo. Au plan diplomatique, Ahmed Agargi a souligné que depuis l'année 2000 le Maroc a conclu plus de 1000 accords avec divers pays africains. Une approche adoptée par son pays pour partager son savoir-faire avec ses partenaires africains.