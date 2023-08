Angola: « Les salaires de juillet ont déjà été payés » - Ministère des Finances

Luanda — Les salaires de juillet ont été réglés jusqu'à vendredi dernier (28/07) et le Trésor public s'est engagé à régulariser d'autres engagements de l'État, a révélé à l'ANGOP, ce lundi, à Luanda, une source du ministère des Finances.

Un responsable de ce département ministériel a indiqué que le MINFIN travaille à la création d'un cadre prévisionnel stable pour les dépenses publiques, principalement les salaires.

De plus, la source a annoncé que le complément du treizième mois sera payé par étapes, en quatre versements, d'août à novembre. "Nous procédons ainsi pour alléger l'effort de trésorerie et nous suivons la stratégie que nous avions déjà adoptée il y a quelques années", a-t-il déclaré.

La même source a également précisé que, il y a quelques jours, une note du Trésor a circulé, adressée aux gestionnaires publics au sujet des "restrictions" dans l'attribution des quotas financiers aux unités budgétaires dans ce trimestre.

"Cette approche s'inscrit dans la stratégie de concentrer nos efforts sur l'approbation des ordres de retrait déjà générés et en attente de paiement, afin d'offrir plus de facilité et de liquidité aux entreprises qui fournissent des biens et services à l'État", a-t-il déclaré, précisant le travail qui sera réalisé par le Trésor dans les mois à venir.

La source du MINFIN recommande également aux gestionnaires publics une gestion « parcimonieuse » des ressources et conseille de limiter, dans la mesure du possible, les dépenses liées aux déplacements et aux biens non indispensables au fonctionnement de l'activité de chaque unité budgétaire.