Congo-Kinshasa: Coopération - La secrétaire d'État adjointe américaine Victoria Nuland attendue à Kinshasa

La secrétaire d'État adjointe par intérim et sous-secrétaire d'État aux Affaires politiques des Etats-Unis, Victoria Nuland, effectue depuis le 29 juillet, un périple sur le continent africain qui va la conduire successivement en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo, révèle une note de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo (RDC).

La visite qui s'achèvera le 4 août se veut un grand moment d'échange et de consolidation des intérêts américains en Afrique. Ces échanges visent le renforcement de la coopération entre les États-Unis et les États précités dans un contexte de la guerre d'influence à laquelle Moscou et Washington se livrent à distance. Déjà, la tenue récente du sommet Russie-Afrique donne le ton de la nouvelle approche diplomatique qu'entend imprimer la Russie en Afrique.

Ainsi donc, l'arrivée en Afrique de la secrétaire d'État adjointe par intérim est, pour Washington, une façon d'annihiler toute velléité russe à renouer économiquement avec l'Afrique. En RDC, l'officiel américain va s'entretenir avec des responsables de haut rang du gouvernement pour discuter de l'appui des États-Unis à des élections libres et équitables, de la paix et de la sécurité dans l'est de la RDC, de l'aide humanitaire, de la prospérité économique et des institutions démocratiques et de la gouvernance.