Sénégal: Accord entre les travailleurs de Aftu et le patronnât - Les minibus Tata retrouvent la route

Les travailleurs des minibus Tata ont mis fin à la grève qu'ils ont entamé depuis plusieurs jours. Ils ont trouvé un accord avec leurs employeurs hier, samedi 29 juillet 2023, à la suite d'une négociation. Les deux parties sont tombées d'accord pour une revalorisation du salaire des chauffeurs et des receveurs. Des accords ont été trouvés concernant le versement à l'Ipres, la Caisse de sécurité sociale et l'Ipm.

La grève des travailleurs de l'Association des professionnels pour le financement du transport urbain (Aftu) a pris fin. Selon une note reçue du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, une rencontre tripartite, présidée par le Directeur général du Conseil Exécutif des Transports Urbains Durables (CETUD), a regroupé les représentants des opérateurs de transport et ceux des travailleurs, le samedi 29 juillet 2023, à la salle de conférence du CETUD, en présence du représentant de la Direction générale du Travail et de la Sécurité́ sociale (DGTSS). Elle fait suite à celle organisée, le 26 juillet 2023, dans les mêmes conditions.

A la suite de cette rencontre, les parties ont convenues d'une revalorisation des salaires. Ainsi, signale le communiqué du ministère des Transports terrestres, les salaires nets du personnel roulant sont portés à cent trente mille (130.000) FCFA pour les chauffeurs et cent mille (100.000) FCFA pour les receveurs. Un accord pour le payement d'heures supplémentaires a été aussi trouvé. En complément de ces salaires, les chauffeurs et les receveurs bénéficient d'une «ration journalière» fixée respectivement à trois mile (3000) FCFA et deux mile (2000) FCFA et attribuée dans les mêmes conditions que la prime de panier.

En ce qui concerne le personnel mutualisé de CAPTRANS, les parties conviennent de traiter la revalorisation de leurs salaires dans le cadre de sa restructuration à finaliser dans un délai d'un mois. Les employeurs se sont aussi engagés à ne pas poursuivre en justice, ni sanctionner les grévistes pour des raisons liées à la grève. Dans les accords, les parties ont convenus que les points inscrits sur la plateforme revendicative et non traités dans le présent protocole seront examinés dans un délai d'un mois.