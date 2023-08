Gabon: La communication politique et la prise de parole en public au coeur d'un atelier des femmes leaders

Plus que quelques jours seulement et s'ouvre la campagne pour les trois échéances électorales au Gabon. Plusieurs femmes sont en lice pour la présidentielle, les législatives et les locales. Comment maitriser la communication politique et domestiquer la prise de parole en public ? Telles sont les thématiques qui font l'objet de l'atelier organisé par le Réseau Femmes Lève-toi(ReFLeT), en collaboration avec l'Unoca, à l'endroit des femmes leaders des différents partis politiques gabonais.

Elles sont plusieurs à avoir répondu favorablement à ce rendez-vous du donner et du recevoir, le 31 juillet 2023 à Libreville. Les femmes leaders de différentes formations politiques ont pris part à la formation relative à " La communication politique et prise de parole en public". Toutes ou presque, ont salué la pertinence de la thématique qui leur est bénéfique. La Présidente du REFLeT, Nathalie Zemo Efoua, a elle aussi, salué l'harmonieux engouement des femmes politiques à cette rencontre du partage de connaissances .

Servais René Reteno Issembe, le Formateur, ne dira pas le contraire au regard de ce qui précède. Il affirme que ces femmes qui prennent part à l'atelier de formation ont déjà un avantage. "L'avantage est qu'elles ont l'expérience de la prise de parole en public, de par leur formation politique, de par leurs interventions dans le cadre politique et tout le reste". Cet atelier vise à faire prendre conscience aux différentes participantes, des limites naturelles que toute personne peut avoir lors de cet exercice. Il vise également à apporter un peu plus d'efficacité, de compétences nécessaires pour améliorer son art oratoire. "En plus devant l'enjeu majeur des élections, il est utile de voir les éléments de frein et quels sont les leviers que nous pouvons developper pour permettre à ces femmes politiques d'être plus efficaces" ajoute monsieur Reteno Issembe.

%

Pour beaucoup d'entre celles qui ont pris part à cette rencontre du donner et du recevoir, ont dit du bien de cette formation. " Je suis venue, j'ai appris et je vais aller partager avec les membres de mon parti. C'est tellement riche que je ne peux garder ça moi même" lâche une des participantes. C'est aussi le même sentiment qu'a partagé une autre qui affirme avoir apprécié à sa juste valeur, l'exercice ludique qui consistait à se présenter et dire ce qu'elles attendent du formateur en n'utilisant ni lettre, ni chiffre. " Cet exercice a davantage aiguisé mon esprit, mon appétit de découverte. Je reste persuadée que nous avons beaucoup à apprendre des autres. Il faut le faire en toute humilité" confesse t-elle.

La première journée de cet atelier a presque fait oublier l'heure de la fin arrêtée pour la séance. La preuve, que les échanges ont été enrichissants aux dires des unes et des autres. Les ateliers se poursuivent tout au long de la semaine au siège du Réseau Femmes Lève-toi(ReFLeT).