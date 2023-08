Afrique du Nord: Cause palestinienne - Indéfectible, l'engagement royal 'ne s'est jamais démenti' (universitaire)

Rabat — Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 24è anniversaire de Son accession au Trône met en valeur l'engagement indéfectible du Souverain en faveur de la juste cause palestinienne, "une position qui ne s'est jamais démentie", a indiqué le professeur de droit public à l'université Mohammed V de Rabat, Al Abbas El Ouardi.

Réagissant au discours prononcé par le Souverain samedi soir, le chercheur a souligné que l'attachement du Royaume à la défense des droits inaliénables et irréfragables des palestiniens, couplé à une quête continue et concrète d'amélioration de leurs conditions de vie, sont un témoignage clair et fort de cette vision royale constructive.

Plaçant la cause palestinienne au rang des priorités nationales, SM le Roi a insisté à nouveau sur l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Al-Qods orientale comme capitale, seule solution susceptible de garantir la sécurité et la stabilité aux peuples de la région, a ajouté M. El Ouardi.

C'est justement dans cette optique, a-t-il poursuivi, que s'inscrivent les efforts incessants du Maroc , sous le leadership de SM le Roi, président du Comité Al Qods, en termes de financement et de mise en oeuvre de projets à portée socio-économique destinés à promouvoir le vécu quotidien des Maqdessis.

Il a dans le même ordre d'idées mis en évidence l'engagement inlassable et constructif du Royaume en faveur de l'instauration d'une paix juste et durable dans la région et son rôle internationalement reconnu dans le rapprochement entre les peuples, la promotion de la paix et de la stabilité à l'échelle régionale en particulier.

D'après cet enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Rabat-Souissi, le Souverain a encore une fois lancé un appel en faveur de la réouverture des frontières entre le Maroc et l'Algérie au bénéfice des familles, des échanges socio-économiques et de la jeunesse des deux pays.

Dans son Discours, SM le Roi a rassuré "nos frères en Algérie, leur direction et leur peuple qu'ils n'auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc".

"L'action que Nous menons au service de Notre peuple ne consiste pas uniquement à gérer les questions internes. Elle réside aussi dans "Notre détermination à fonder des relations solides avec les Etats frères et amis, et plus particulièrement avec les pays voisins", a affirmé le Souverain