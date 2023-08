Maroc: Casablanca - Interpellation du principal suspect dans le décès d'une personne volontairement percutée par une voiture (DGSN)

Rabat — Des éléments du service préfectorale de la police judiciaire de Casablanca ont interpellé, lundi après-midi, en coordination avec leurs homologues de Laâyoune, le principal suspect dans l'accident au cour duquel une personne a trouvé la mort après avoir été volontairement percutée par une voiture, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire à la brigade chargée de l'enquête ont permis de localiser le mis en cause principal et de l'appréhender à Laâyoune, précise la DGSN dans un communiqué, ajoutant que le suspect aurait pris la fuite juste après avoir commis ces actes criminels dans le parking d'un restaurant "Fast Food" dans les environs de Ain Diab à Casablanca.

Les recherches et investigations menées par la police judiciaire, avec l'appui de la police scientifique et technique, ont permis de localiser la voiture utilisée dans cet acte criminel et sa saisie à Casablanca, avant que l'enquête en cours ne mène à l'interpellation du mis en cause principal à Laâyoune en compagnie de son gendre, qui serait impliqué dans cette affaire, poursuit la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d'interpeller tous les complices présumés de ces actes criminels, note la même source, ajoutant que les premiers éléments de l'enquête laissent penser à un différend qui aurait dégénéré en crime.